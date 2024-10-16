Зачем Путину солдаты КНДР. Аналитики раскрыли реальную причину

По убеждению команды ISW, российский диктатор Владимир Путин опасается объявлять в РФ новую волну мобилизации, поэтому начал использовать военных КНДР как "пушечное мясо" в войне против Украины.

Путин боится реакции россиян на объявление мобилизации

Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что страна-агрессор РФ могла заключить с Северной Кореей договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", чтобы, среди прочего, иметь возможность привлечь личный состав армии страны к войне против Украины.

По состоянию на сегодняшний день нелегитимный глава Кремля делает все возможное, чтобы избежать объявления мобилизации.

Что важно понимать, Владимир Путин до сих пор рассчитывает на поиск альтернативных путей формирования войска во избежание "внутренних последствий" общей мобилизации или еще одной частичной волны.

По словам иностранных экспертов, особенно остро этот вопрос встал для российского диктатора после начала операции украинских сил обороны в Курской области, которая привела к потребности в новой живой силе.

Путин не хочет вводить более широкую мобилизацию, а больше готов привлечь в российскую армию северокорейский персонал и прибегнуть к другим нерегулярным усилиям формирования войска. Поделиться

Зеленский предупредил об изменениях на фронте

13 октября украинский лидер Владимир Зеленский заявил о том, что Северная Корея передает России не только оружие, но и посылает личный состав для участия в боевых действиях против Украины.

По словам украинского лидера, он и его команда получили данные о том, что страна-агрессорка усиливает свое сотрудничество с разными авторитарными режимами, в первую очередь с Северной Кореей.

Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства также добавил, что в таких условиях отношения Украины с союзниками нуждаются в развитии, а фронт нуждается в большей поддержке.