Вступ КНДР у війну проти України. Чи можуть США зупинити Кім Чен Ина

Як вдалося дізнатися журналістам, серед американських посадовців наразі панує думка про те, що Штати не мають важелів впливу на Північну Корею, яка де-факто вступила у війну проти України на боці Росії.

США не знають, як зупинити КНДР

За словами інсайдерів видання, станом на сьогодні команда американського лідера Джо Байдена безсила та майже нічого не може зробити, щоб перешкодити поглибленню співпраці між Пхеньяном і Москвою.

Анонімні джерела не приховують, що Штати не змогли добитися жодного прогресу в стримуванні програм Північної Кореї зі створення ядерної зброї та балістичних ракет.

Фактично це означає, що Вашингтон не знає, як не допустити відправлення солдатів КНДР до України.

Ба більше, наголошуються, що американські санкції не діють, а Кім Чен Ин ігнорує усі пропозиції адміністрації президента США Джо Байдена щодо переговорів.

Нещодавно відновлені відносини Москви з Пхеньяном дають ізольованому північнокорейському режиму новий дипломатичний канал зв'язку із зовнішнім світом, який не піддається західному або міжнародному тиску. Поширити

Чому КНДР наважилася вступити у війну проти України

Як уже згадувалося раніше, у 2024 році російський диктатор Володимир Путін наклав вето на програму ООН з моніторингу санкцій щодо Північної Кореї, яку він раніше підтримував. Таким чином він дав зрозуміти, що розраховує на довготривалу співпрацю з Пхеньяном.

Наразі США та інших союзників Києва найбільше турбує запитання — що саме робитимуть північнокорейські війська в Росії.

Офіційний Вашингтон вважає, що солдати РФ можуть отримати від загартованих у боях російських військ бойову підготовку і технічні знання про західні системи оборони, щоб потім забрати їх у свою країну.