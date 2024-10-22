Вступление КНДР в войну против Украины. Могут ли США остановить Ким Чен Ына

Как удалось узнать журналистам, среди американских чиновников сейчас царит мнение о том, что Штаты не имеют рычагов влияния на Северную Корею, которая де-факто вступила в войну против Украины на стороне России.

США не знают, как остановить КНДР

По словам инсайдеров издания, по состоянию на сегодняшний день команда американского лидера Джо Байдена бессильна и почти ничего не может сделать, чтобы помешать углублению сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Анонимные источники не скрывают, что Штаты не смогли добиться прогресса в сдерживании программ Северной Кореи по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

Фактически это означает, что Вашингтон не знает, как не допустить отправки солдат КНДР в Украину.

Более того, сообщается, что американские санкции не действуют, а Ким Чен Ын игнорирует все предложения администрации президента США Джо Байдена относительно переговоров.

Недавно восстановленные отношения Москвы с Пхеньяном дают изолированному северокорейскому режиму новый дипломатический канал связи с внешним миром, не поддающийся западному или международному давлению. Поделиться

Почему КНДР решилась вступить в войну против Украины

Как уже упоминалось ранее, в 2024 году российский диктатор Владимир Путин ветировал программу ООН по мониторингу санкций в отношении Северной Кореи, которую он ранее поддерживал. Таким образом, он дал понять, что рассчитывает на длительное сотрудничество с Пхеньяном.

Сейчас США и других союзников Киева больше всего беспокоит вопрос, что именно будут делать северокорейские войска в России.

Официальный Вашингтон считает, что солдаты РФ могут получить от закаленных в боях российских войск боевую подготовку и технические знания о западных системах обороны, чтобы затем увезти их в свою страну.