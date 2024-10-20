Спутник зафиксировал перемещение солдат КНДР в Россию — фото

Спутник Южной Кореи зафиксировал передвижение северокорейских войск в Россию. В частности, 1500 спецназовцев сейчас находятся во Владивостоке.

Спутник зафиксировал перемещение войск КНДР в Россию

Среди трех спутниковых снимков, обнародованных разведкой Южной Кореи, один был сделан для подтверждения размещения военных КНДР в России.

Национальная служба разведки Южной Кореи (NIS) сообщила, что Северная Корея решила отправить в Россию примерно 12 тысяч солдат для поддержки войны против Украины, в том числе уже развернуто 1500 спецназовцев во Владивостоке.

Фото — m-en.yna.co.kr

По словам источника, снимок сделан спутником, которым управляет Южная Корея. Вероятно, это спутник с радаром синтетической апертуры (SAR), позволяющий собирать данные при любых погодных условиях.

Изменят ли солдаты КНДР ситуацию на фронте

По мнению эстонских разведчиков, появление на поле боя северокорейских военных не сможет изменить ход войны и существенно помочь армии РФ во время ее продолжающегося наступления.

Прогноз по этому поводу озвучил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

По его убеждению, отправление Северной Кореей солдат в Россию подтверждает тот факт, что проблемы страны-агрессорки РФ с поддержанием интенсивности военной активности начали обостряться.

Как уже упоминалось ранее, численность северокорейских подразделений может достигать 10 тысяч солдат, и сейчас они находятся в Восточном военном округе Российской Федерации.