Супутник зафіксував переміщення солдатів КНДР до Росії — фото

Супутник Південної Кореї зафіксував пересування північнокорейських військ до Росії. Зокрема 1500 спецпризначенців наразі перебувають у Владивостоці.
Головні тези:
- Супутник зафіксував пересування північнокорейських військ до Росії, зокрема 1500 спецпризначенців у Владивостоці.
- Естонські розвідники вважають, що поява північнокорейських солдатів на фронті не суттєво змінить хід війни проти України.
- Північнокорейські війська можуть укомплектувати певні підрозділи в Росії для дій у Курській або Брянській областях.
- Прогнозується, що відправлення сил КНДР до України не буде мати значущого впливу на хід війни в регіоні.
- Підтримка війни проти України з боку Північної Кореї може свідчити про загострення проблем у Росії щодо підтримання військової активності.
Супутник зафіксував переміщення військ КНДР в Росію
Як зазначає видання, серед трьох супутникових знімків, оприлюднених розвідкою Південної Кореї, один був зроблений для підтвердження розміщення військових КНДР у Росії.
Національна служба розвідки Південної Кореї (NIS) повідомила, що Північна Корея вирішила відправити до Росії приблизно 12 тисяч солдатів для підтримки війни проти України, зокрема вже розгорнуто 1500 спецназівців у Владивостоці.
За словами джерела, знімок зроблений супутником, яким керує Південна Корея. Ймовірно, це супутник із радаром синтетичної апертури (SAR), що дозволяє збирати дані за будь-яких погодних умов.
Чи змінять солдати КНДР ситуацію на фронті
Як вважають естонські розвідники, поява на полі бою північнокорейських військових не зможе змінити хід війни та суттєво допомогти армії РФ під час її триваючого наступу.
Прогноз з цього приводу озвучив очільник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.
На його переконання відправлення Північною Кореєю солдатів до Росії підтверджує той факт, що проблеми країни-агресорки РФ з підтриманням інтенсивності військової активності почали загострюватися.
Як уже згадувалося раніше, чисельність північнокорейських підрозділів може сягати 10 тисяч солдатів і наразі вони перебувають у Східному військовому окрузі Російської Федерації.
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