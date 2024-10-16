Не лише зброя та солдати. КНДР передала Росії робітників для заводів

Північна Корея надала Росії не лише зброю, а й робітників. Це фактично свідчить про залучення КНДР до війни на боці Москви.
Головні тези:
- Північна Корея передала Росії не лише зброю, а й робітників, свідчачи про залучення до війни на боці Москви.
- Українська розвідка зафіксувала передачу робітників для російських заводів, підтверджуючи участь КНДР у війні проти України.
- Путін може залучити північнокорейський персонал до російської армії, уникаючи ширшої мобілізації та шукаючи альтернативні шляхи формування війська.
- Американський Інститут вивчення війни підкреслив можливе укладення договору між РФ та Північною Кореєю для залучення особового складу до війни проти України.
Зеленський озвучив нові деталі співпраці РФ та КНДР
Згідно з інформацією Зеленського, українська розвідка зафіксувала не лише постачання зброї з Північної Кореї до Росії, але й передачу людей.
Навіщо Путіну солдати КНДР
Американський Інститут вивчення війни дійшов висновку, що країна-агресорка РФ могла укласти з Північною Кореєю договір про "всеосяжне стратегічне партнерство", щоб, серед іншого, мати змогу залучити особовий склад армії країни до війни проти України.
Станом на сьогодні нелегітимний очільник Кремля робить все можливе, щоб уникнути оголошення мобілізації.
Що важливо розуміти, Володимир Путін досі розраховує на пошук альтернативних шляхів формування війська, щоб уникнути "внутрішніх наслідків" загальної мобілізації або ще однієї хвилі часткової.
За словами іноземних експертів, особливо гостро це питання постало для російського диктатора після початку операції українських Сил оборони у Курській області, яка призвела до потреби в новій живій силі.
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