Не лише зброя та солдати. КНДР передала Росії робітників для заводів
Категорія
Україна
Дата публікації

Не лише зброя та солдати. КНДР передала Росії робітників для заводів

Володимир Зеленський
Не лише зброя та солдати. КНДР передала Росії робітників для заводів

Північна Корея надала Росії не лише зброю, а й робітників. Це фактично свідчить про залучення КНДР до війни на боці Москви.

Головні тези:

  • Північна Корея передала Росії не лише зброю, а й робітників, свідчачи про залучення до війни на боці Москви.
  • Українська розвідка зафіксувала передачу робітників для російських заводів, підтверджуючи участь КНДР у війні проти України.
  • Путін може залучити північнокорейський персонал до російської армії, уникаючи ширшої мобілізації та шукаючи альтернативні шляхи формування війська.
  • Американський Інститут вивчення війни підкреслив можливе укладення договору між РФ та Північною Кореєю для залучення особового складу до війни проти України.

Зеленський озвучив нові деталі співпраці РФ та КНДР

Зараз у коаліції злочинців разом із Путіним перебуває Північна Корея — сім'я Кім, яка тримає в рабстві понад двадцять мільйонів корейців.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Згідно з інформацією Зеленського, українська розвідка зафіксувала не лише постачання зброї з Північної Кореї до Росії, але й передачу людей.

Це робітники для російських заводів, які замінюють загиблих на війні росіян, а також особовий склад для російської армії. Це фактично участь вже другої держави у війні проти України на боці Росії, — підкреслив президент України.

Навіщо Путіну солдати КНДР

Американський Інститут вивчення війни дійшов висновку, що країна-агресорка РФ могла укласти з Північною Кореєю договір про "всеосяжне стратегічне партнерство", щоб, серед іншого, мати змогу залучити особовий склад армії країни до війни проти України.

Станом на сьогодні нелегітимний очільник Кремля робить все можливе, щоб уникнути оголошення мобілізації.

Що важливо розуміти, Володимир Путін досі розраховує на пошук альтернативних шляхів формування війська, щоб уникнути "внутрішніх наслідків" загальної мобілізації або ще однієї хвилі часткової.

За словами іноземних експертів, особливо гостро це питання постало для російського диктатора після початку операції українських Сил оборони у Курській області, яка призвела до потреби в новій живій силі.

Путін не хоче запроваджувати ширшу мобілізацію, а натомість більше готовий залучити до російської армії північнокорейський персонал та вдатися до інших нерегулярних зусиль формування війська.

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