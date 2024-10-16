Не только оружие и солдаты. КНДР передала России рабочих для заводов

Северная Корея предоставила России не только оружие, но и рабочих. Это фактически свидетельствует о привлечении КНДР к войне на стороне Москвы.
Главные тезисы
- Северная Корея предоставила России рабочих для российских заводов, заменяющих погибших на войне россиян и укрепляющих русскую армию.
- Президент Украины подчеркнул участие КНДР в войне против Украины на стороне России, указав на передачу рабочих и личного состава.
- Аналитики предполагают, что Россия и Северная Корея могли заключить стратегический партнерский договор для привлечения северокорейского персонала к конфликту в Украине.
- Путин ищет альтернативные способы формирования вооруженных сил, предпочитая привлечение северокорейского персонала в армию, чтобы избежать мобилизации.
Зеленский озвучил новые детали сотрудничества РФ и КНДР
Согласно информации Зеленского, украинская разведка зафиксировала не только поставки оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей.
Зачем Путину солдаты КНДР
Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что страна-агрессор РФ могла заключить с Северной Кореей договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", чтобы, среди прочего, иметь возможность привлечь личный состав армии страны к войне против Украины.
По состоянию на сегодняшний день нелегитимный глава Кремля делает все возможное, чтобы избежать объявления мобилизации.
Что важно понимать, Владимир Путин до сих пор рассчитывает на поиск альтернативных путей формирования войска во избежание "внутренних последствий" общей мобилизации или еще одной частичной волны.
По словам иностранных экспертов, особенно остро этот вопрос встал для российского диктатора после начала операции украинских сил обороны в Курской области, которая привела к потребности в новой живой силе.
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