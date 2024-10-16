Не только оружие и солдаты. КНДР передала России рабочих для заводов

Северная Корея предоставила России не только оружие, но и рабочих. Это фактически свидетельствует о привлечении КНДР к войне на стороне Москвы.

Зеленский озвучил новые детали сотрудничества РФ и КНДР

Сейчас в коалиции преступников вместе с Путиным находится Северная Корея — семья Ким, держащая в рабстве более двадцати миллионов корейцев. Владимир Зеленский Президент Украины

Согласно информации Зеленского, украинская разведка зафиксировала не только поставки оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей.

Это рабочие для русских заводов, заменяющих погибших на войне россиян, а также личный состав для русской армии. Это фактически участие уже второго государства в войне против Украины на стороне России, подчеркнул президент Украины. Поделиться

Зачем Путину солдаты КНДР

Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что страна-агрессор РФ могла заключить с Северной Кореей договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", чтобы, среди прочего, иметь возможность привлечь личный состав армии страны к войне против Украины.

По состоянию на сегодняшний день нелегитимный глава Кремля делает все возможное, чтобы избежать объявления мобилизации.

Что важно понимать, Владимир Путин до сих пор рассчитывает на поиск альтернативных путей формирования войска во избежание "внутренних последствий" общей мобилизации или еще одной частичной волны.

По словам иностранных экспертов, особенно остро этот вопрос встал для российского диктатора после начала операции украинских сил обороны в Курской области, которая привела к потребности в новой живой силе.