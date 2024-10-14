Эксперт оценил вероятное пополнение армии РФ военными КНДР

КНДР может отправить свои подразделения в помощь армии РФ — Рябых

Относительно северокорейцев и попытки сейчас быть вовлеченными в российско-украинскую войну эксперт уверен, что можно говорить о достаточно серьезной угрозе.

Потому что мы говорим, во-первых, о неадекватности режимов и в Российской Федерации, и в Северной Корее и о возможности того, что подобные планы могут воплощаться. А на этом фоне следует отметить, что корейская, северокорейская армия, по своей численности является пятой армией в мире, насчитывая миллион 300 тысяч, из них где-то миллион 100 тысяч — это сухопутные войска. При чем большая часть из них, есть там такие силы, которые оперативно могут быть вовлечены в том числе в воздушно-десантные части, скажем, спецназовцы, и все остальные такие вещи. Поделиться

Валерий Рябых также предположил, как северокорейские военные могут воевать в рядах русской армии.

Я бы все-таки исключил на первых порах то, что, возможно, эти подразделения могут сразу появиться на линии фронта. И в первую очередь следует рассматривать возможности в начале подключения подобных северокорейских подразделений в частности в составе подразделений для выполнения каких-то обособленных задач, как обеспечение логистики, охраны.

К примеру, взятие под охрану каких-то участков российско-украинской границы с тем, чтобы освободить те подразделения российских террористов, которые можно перебросить на другие участки. И далее, после отработки всех необходимых процедур взаимодействия и разницу в военных процедурах, разницу языковую, постепенно, возможно, могут перейти к тому, что использоваться на каких-то участках на линии фронта.

Этот процесс находится на начальном этапе, но тенденция довольно угрожающая, о чем нам и говорит пока южнокорейская разведка, — считает эксперт.

Военные КНДР

На Донеччине погибли северокорейские военные

В результате ракетного удара по оккупированной территории Донбасса погибли 20 военных. Среди них были шесть военных из КНДР, которые проводили консультации с российской армией

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в разведке.

По информации издания, в результате ракетного удара 3 октября по оккупированной территории вблизи Донецка погибли 20 военных. Среди них шесть офицеров из Северной Кореи, прибывшие на проведение консультаций со своими российскими коллегами. Поделиться

Кроме того, еще трое северокорейских военнослужащих получили ранения.

Также Kyiv Post, ссылаясь на российские социальные сети, отметило, что перед ракетным ударом россияне демонстрировали северокорейским представителям подготовку личного состава к штурмовым действиям и обороне.

Зеленский намекнул на тесное вовлечение КНДР в войну против Украины

Россия планирует этой зимой фактически включить в войну в Украине Северную Корею. Ряд других стран инвестирует в затягивание войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 14 октября.

По словам Зеленского, он вместе со Службой внешней разведки и ГУР обсудили планы россиян по войне в Украине этой зимой.

Практически включение в войну Северной Кореи. Также отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент отметил, что важным остается и внешнеполитическое направление. В частности, отношения Украины с партнерами и возможные шаги, которые могут помочь обороняться и добиваться результата.