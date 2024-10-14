Эксперт оценил вероятное пополнение армии РФ военными КНДР

Военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых рассказал о возможности пополнения российского войска бойцами из Северной Кореи.
Главные тезисы
- Возможное пополнение армии РФ военными из Северной Кореи создает угрозу для Украины из-за неадекватности режимов обеих стран.
- Северокорейская армия, являющаяся одной из крупнейших в мире по численности, может быть привлечена к военным операциям вместе с Россией.
- Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на тесное вовлечение Северной Кореи в войну против Украины на стороне России, подчеркнув важность внешнеполитического направления для защиты страны.
- Военный эксперт предположил возможные способы использования северокорейских военных в рядах российской армии, начиная с выполнения логистических и охранных функций.
- Украина планирует жестко реагировать на любые попытки российской агрессии, включая возможное привлечение военных из КНДР.
КНДР может отправить свои подразделения в помощь армии РФ — Рябых
Относительно северокорейцев и попытки сейчас быть вовлеченными в российско-украинскую войну эксперт уверен, что можно говорить о достаточно серьезной угрозе.
Валерий Рябых также предположил, как северокорейские военные могут воевать в рядах русской армии.
Я бы все-таки исключил на первых порах то, что, возможно, эти подразделения могут сразу появиться на линии фронта. И в первую очередь следует рассматривать возможности в начале подключения подобных северокорейских подразделений в частности в составе подразделений для выполнения каких-то обособленных задач, как обеспечение логистики, охраны.
К примеру, взятие под охрану каких-то участков российско-украинской границы с тем, чтобы освободить те подразделения российских террористов, которые можно перебросить на другие участки. И далее, после отработки всех необходимых процедур взаимодействия и разницу в военных процедурах, разницу языковую, постепенно, возможно, могут перейти к тому, что использоваться на каких-то участках на линии фронта.
Этот процесс находится на начальном этапе, но тенденция довольно угрожающая, о чем нам и говорит пока южнокорейская разведка, — считает эксперт.
На Донеччине погибли северокорейские военные
В результате ракетного удара по оккупированной территории Донбасса погибли 20 военных. Среди них были шесть военных из КНДР, которые проводили консультации с российской армией
Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в разведке.
Кроме того, еще трое северокорейских военнослужащих получили ранения.
Также Kyiv Post, ссылаясь на российские социальные сети, отметило, что перед ракетным ударом россияне демонстрировали северокорейским представителям подготовку личного состава к штурмовым действиям и обороне.
Зеленский намекнул на тесное вовлечение КНДР в войну против Украины
Россия планирует этой зимой фактически включить в войну в Украине Северную Корею. Ряд других стран инвестирует в затягивание войны.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 14 октября.
По словам Зеленского, он вместе со Службой внешней разведки и ГУР обсудили планы россиян по войне в Украине этой зимой.
Президент отметил, что важным остается и внешнеполитическое направление. В частности, отношения Украины с партнерами и возможные шаги, которые могут помочь обороняться и добиваться результата.
Я благодарю разведку, всех привлеченных специалистов за полную картину. В ответ дал конкретные задачи Силам обороны, Силам безопасности, правительству и нашим дипломатам. Кто бы ни помогал России, будем реагировать так жестко, как нужно для защиты Украины. Будет и соответствующая наша работа с партнерами, чтобы российские намерения не сработали.
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