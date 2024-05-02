Северная Корея отправила России 11 тыс контейнеров с боеприпасами

С конца прошлого года КНДР отправила России около 11 тыс контейнеров с боеприпасами, а также пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков таких ракет.
США подсчитали количество боеприпасов, предоставленных КНДР России
Северная Корея и Россия нарушают все международные договоренности.
Об этом заявила и. о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Трейси Ньюэлл на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.
По словам американской дипломатки, "Пхеньян делает это не бесплатно".
Мы знаем, что КНДР заинтересована в истребителях, ракетах "земля-воздух", бронетехнике, оборудовании или материалах для производства баллистических ракет и других передовых технологиях. Понятно, что Россия и КНДР нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН, участвуя в этих поставках.
Она также отметила, что Иран продолжает поставлять России беспилотники, а также боеприпасы класса "воздух-земля" и артиллерийские снаряды. Эти поставки иранских беспилотников "позволяют России продолжать свою кампанию бомбардировок украинских городов и гражданской инфраструктуры".
Дипломатка добавила, что Россия и Иран также развивают свои связи и в других областях прежде всего в нефтегазовой и банковской, и "такое сотрудничество ослабляет наши коллективные усилия, направленные на прекращение войны России против Украины".
КНДР получает от России нефть в больших объемах
РФ поставляет Северной Корее нефтепродукты в объемах, нарушающих ограничения, установленные Совбезом ООН.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.
Россия отправляла нефтепродукты из порта Восточный в КНДР. Российские поставки уже подтолкнули импорт в КНДР выше 500 баррелей в год, установленного Совбезом ООН, — сказал чиновник США на условиях анонимности.
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По словам чиновника, РФ может продолжать поставки нефти "до бесконечности", поскольку российские и северокорейские коммерческие порты расположены достаточно близко друг к другу.
Ограничения на импорт нефтепродуктов Северной Кореей были введены Совбезом ООН в 2017 году в ответ на испытания ядерного оружия в КНДР. Согласно этим ограничениям, Северная Корея может получать только 500 тыс баррелей нефти и нефтепродуктов в год.
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