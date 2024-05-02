Північна Корея відправила Росії 11 тис контейнерів із боєприпасами

З кінця минулого року КНДР відправила Росії майже 11 тис контейнерів з боєприпасами, а також пускові установки балістичних ракет і кілька десятків таких ракет.

США підрахували кількість боєприпасів, які КНДР надала Росії

Північна Корея та Росія порушують всі міжнародні домовленості.

Про це заявила в. о. заступника голови місії США при ОБСЄ Трейсі Ньюелл на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

З кінця минулого року КНДР поставила до Росії майже 11 тис контейнерів з боєприпасами, а також пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет. Росія неодноразово використовувала цю зброю для ударів по українській інфраструктурі. Поширити

За словами американської дипломатки, "Пхеньян робить це не безкоштовно".

Ми знаємо, що КНДР зацікавлена у винищувачах, ракетах "земля-повітря", бронетехніці, обладнанні чи матеріалах для виробництва балістичних ракет та інших передових технологіях. Зрозуміло, що Росія і КНДР порушують резолюції Ради Безпеки ООН, беручи участь у цих поставках.

Вона також вказала на те, що Іран продовжує постачати Росії безпілотники, а також боєприпаси класу "повітря-земля" та артилерійські снаряди. Ці поставки іранських безпілотників "дозволяють Росії продовжувати свою кампанію бомбардувань українських міст та цивільної інфраструктури".

Сполучені Штати попередили, що Росія веде переговори з Іраном про придбання балістичних ракет малої дальності для використання проти України та що ці переговори активно просуваються. Поширити

Дипломатка додала, що Росія та Іран також розвивають свої зв'язки й в інших сферах передусім в нафтогазовій та банківській, і "така співпраця послаблює наші колективні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України".

КНДР отримує від Росії нафту у великих обсягах

РФ постачає Північній Кореї нафтопродукти в обсягах, які порушують обмеження, встановлені Радою безпеки ООН.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на американського посадовця.

Росія відправляла нафтопродукти з порту Східний до КНДР. Російські поставки вже підштовхнули імпорт в КНДР вище 500 барелів на рік, встановленого Радою безпеки ООН, — сказав чиновник США на умовах анонімності.

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За словами посадовця, РФ може продовжувати поставки нафти "до нескінченності", оскільки російські та північнокорейські комерційні порти розташовані достатньо близько один до одного.

Водночас чиновник наголосив, що Сполучені Штати продовжать застосовувати обмеження "проти тих, хто працює над тим, щоб сприяти передачі зброї та нафтопродуктів між Росією та КНДР". Поширити

Обмеження на імпорт нафтопродуктів Північною Кореєю були запроваджені Радою безпеки ООН у 2017 році у відповідь на випробування ядерної зброї у КНДР. Згідно з цими обмеженнями, Північна Корея може отримувати лише 500 тис барелів нафти та нафтопродуктів на рік.