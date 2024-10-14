Експерт оцінив ймовірне поповнення армії РФ військовими КНДР

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих розповів про можливість поповнення російського війська бійцями з Північної Кореї.
Головні тези:
- Можливе поповнення армії РФ військовими з Північної Кореї створює серйозну загрозу для України через неадекватність режимів обох країн.
- Північнокорейська армія є однією з найбільших у світі за чисельністю та може бути залучена у проведенні військових операцій разом з РФ.
- Загибель північнокорейських військових на окупованій території Донеччини свідчить про їхню присутність у конфлікті між Росією та Україною.
- Зеленський наголосив на залученні Північної Кореї до війни в Україні та відзначив важливість зовнішньополітичного напрямку для захисту країни.
- Україна планує реагувати жорстко на будь-які спроби російської агресії.
КНДР може відправити свої підрозділи на допомогу армії РФ — Рябих
Стосовно північнокорейців і намагання зараз бути втягнутими у російсько-українську війну експерт впевнений, що можна говорити про достатньо серйозну загрозу.
Валерій Рябих також припустив, як північнокорейські військові можуть воювати у лавах російської армії.
Я б все ж таки виключив на перших порах те, що, можливо, ці підрозділи одразу можуть з’явитися на лінії фронту. І в першу чергу слід розглядати можливості на початках підключення подібних північнокорейських підрозділів зокрема у складі підрозділів для виконання якихось відокремлених завдань, як забезпечення логістики, охорони.
Наприклад, взяття під охорону якихось ділянок російсько-українського кордону з тим, щоб вивільнити ті підрозділи російських терористів, які можна перекинути на інші ділянки. І далі, після відпрацювання всіх необхідних процедур взаємодії і різницю у військових процедурах, різницю мовну, поступово, можливо, можуть перейти до того, що бути використаними на якихось ділянках на лінії фронту.
Цей процес знаходиться на початковому етапі, але тенденція є доволі загрозливою, про що нам і говорить допоки південнокорейська розвідка, — вважає експерт.
На Донеччині загинули північнокорейські військові
Внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією
Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на джерела в розвідці.
Крім того, ще троє північнокорейських військовослужбовців отримали поранення.
Також Kyiv Post, посилаючись на російські соціальні мережі, зазначило, що перед ракетним ударом росіяни демонстрували північнокорейським представникам підготовку особового складу до штурмових дій та оборони.
Зеленський натякнув на тісне залучення КНДР у війну проти України
Росія планує цієї зими фактично включити у війну в Україні Північну Корею. Низка інших країн інвестує у затягування війни.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 14 жовтня.
За словами Зеленського, він разом зі Службою зовнішньої розвідки та ГУР обговорили плани росіян щодо війни в Україні цієї зими.
Президент зауважив, що важливим лишається і зовнішньополітичний напрямок. Зокрема, відносини України з партнерами та вірогідні кроки, які можуть допомогти оборонятись і досягати результату.
Я дякую розвідці, усім залученим спеціалістам за повну картину. У відповідь дав конкретні завдання Силам оборони, Силам безпеки, уряду та нашим дипломатам. Хоч би хто допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде й відповідна наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали.
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