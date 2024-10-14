Експерт оцінив ймовірне поповнення армії РФ військовими КНДР

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих розповів про можливість поповнення російського війська бійцями з Північної Кореї.

КНДР може відправити свої підрозділи на допомогу армії РФ — Рябих

Стосовно північнокорейців і намагання зараз бути втягнутими у російсько-українську війну експерт впевнений, що можна говорити про достатньо серйозну загрозу.

Бо ми говоримо, по-перше, про неадекватність режимів і у Російській Федерації, і у Північній Кореї і можливості того, що подібні плани можуть втілюватися. А на цьому тлі слід відзначити, що корейська армія, північнокорейська, за своєю чисельністю є п’ятою армією у світі, налічуючи мільйон 300 тисяч, з них десь мільйон 100 тисяч — це сухопутні війська. При чому велика частка з них, є там такі сили, які оперативно можуть бути залучені в тому числі в повітряно-десантні частини, скажімо, спецпризначенці, і решта таких речей. Поширити

Валерій Рябих також припустив, як північнокорейські військові можуть воювати у лавах російської армії.

Я б все ж таки виключив на перших порах те, що, можливо, ці підрозділи одразу можуть з’явитися на лінії фронту. І в першу чергу слід розглядати можливості на початках підключення подібних північнокорейських підрозділів зокрема у складі підрозділів для виконання якихось відокремлених завдань, як забезпечення логістики, охорони.

Наприклад, взяття під охорону якихось ділянок російсько-українського кордону з тим, щоб вивільнити ті підрозділи російських терористів, які можна перекинути на інші ділянки. І далі, після відпрацювання всіх необхідних процедур взаємодії і різницю у військових процедурах, різницю мовну, поступово, можливо, можуть перейти до того, що бути використаними на якихось ділянках на лінії фронту.

Цей процес знаходиться на початковому етапі, але тенденція є доволі загрозливою, про що нам і говорить допоки південнокорейська розвідка, — вважає експерт.

Військові КНДР

На Донеччині загинули північнокорейські військові

Внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією

Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на джерела в розвідці.

За інформацією видання, в результаті ракетного удару 3 жовтня по окупованій території поблизу Донецька загинули 20 військових. Серед них шість офіцерів з Північної Кореї, які прибули для проведення консультацій зі своїми російськими колегами. Поширити

Крім того, ще троє північнокорейських військовослужбовців отримали поранення.

Також Kyiv Post, посилаючись на російські соціальні мережі, зазначило, що перед ракетним ударом росіяни демонстрували північнокорейським представникам підготовку особового складу до штурмових дій та оборони.

Зеленський натякнув на тісне залучення КНДР у війну проти України

Росія планує цієї зими фактично включити у війну в Україні Північну Корею. Низка інших країн інвестує у затягування війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 14 жовтня.

За словами Зеленського, він разом зі Службою зовнішньої розвідки та ГУР обговорили плани росіян щодо війни в Україні цієї зими.

Фактично включення у війну Північної Кореї. Також — відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни. Володимир Зеленський Президент України

Президент зауважив, що важливим лишається і зовнішньополітичний напрямок. Зокрема, відносини України з партнерами та вірогідні кроки, які можуть допомогти оборонятись і досягати результату.