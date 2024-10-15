КНДР отправляет своих солдат на фронт в Украину ради укрепления связей с РФ
Категория
Украина
Дата публикации

КНДР отправляет своих солдат на фронт в Украину ради укрепления связей с РФ

КНДР отправляет своих солдат на фронт в Украину ради укрепления связей с РФ
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Источник:  The Washington Post

Отправка солдат КНДР для поддержки РФ в войне против Украины может стать для режима Ким Чен Ина источником ценной "иностранной валюты" и укрепить его связи с Кремлем.

Главные тезисы

  • Отправка солдат КНДР на фронт в Украину может укрепить связи между КНДР и РФ за счет участия в войне на стороне России.
  • Участие северокорейских солдат на востоке Украины может стать для режима Ким Чен Ина источником ценной “иностранной валюты”.
  • Северная Корея отправляет своих граждан на работу в Россию для получения валюты, что поддерживает экономику страны, особенно в условиях пандемии и закрытых границ.
  • Северокорейские солдаты и рабочие, направляемые на фронт в Украину, сталкиваются с тяжелыми условиями труда и ограничениями на свободу передвижения.
  • Участие КНДР в войне на востоке Украины означает фактическое включение страны в конфликт, что вызывает озабоченность со стороны украинского руководства.

Зачем КНДР отправляет свою армию на фронт в Украину

Как отмечает издание, по словам анонимного представителя украинской военной разведки, "несколько тысяч" северокорейских солдат сейчас проходят подготовку в России и могут быть отправлены на фронт в Украину до конца года.

Как сообщает Daily NK, солдаты КНДР, вероятно, уже присутствуют в России, помогая в восстановлении оккупированного Донбасса. По данным издания, Пхеньян направил около 150 новых рабочих для участия в реконструкционных работах на территориях, захваченных Россией.

Еще в 2022 году российские чиновники положительно оценили участие северокорейских работников в преодолении дефицита рабочей силы. Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что северокорейские строители важны для восстановления социальной и инфраструктурной сферы Донбасса.

Северная Корея имеет длительную историю отправки своих граждан на работу в Россию для получения иностранной валюты, поддерживающей ее экономику. После пандемии COVID-19 и закрытия границ с Китаем, основным торговым партнером Пхеньяна, потребность в новых источниках дохода стала еще более острой. Заработки от работников за рубежом являются ключевыми для экономической стабильности режима Ким Чен Ина, пишет издание.

Северокорейские рабочие, в основном мужчины, работают в тяжелых условиях, без надлежащего защитного снаряжения или учебы. По прибытии в Россию их паспорта конфискуют, а семьи остаются в КНДР, что делает невозможным бегство.

КНДР включилась в войну против Украины

Украинская разведка располагает данными, свидетельствующими об участии Северной Кореи в войне против Украины на стороне России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 14 октября.

По его словам, речь идет о "фактическом включении" КНДР в войну. Кроме того, разведка доложила об отношениях России с некоторыми другими странами, "которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны".

Зеленский заверил, что кто бы ни помогал России, военно-политическое руководство будет реагировать на любые случаи "так жестко, как нужно для защиты Украины".

Будет и соответствующая наша работа с партнерами, чтобы российские намерения не сработали, добавил Владимир Зеленский.

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