КНДР отправляет своих солдат на фронт в Украину ради укрепления связей с РФ

Отправка солдат КНДР для поддержки РФ в войне против Украины может стать для режима Ким Чен Ина источником ценной "иностранной валюты" и укрепить его связи с Кремлем.

Зачем КНДР отправляет свою армию на фронт в Украину

Как отмечает издание, по словам анонимного представителя украинской военной разведки, "несколько тысяч" северокорейских солдат сейчас проходят подготовку в России и могут быть отправлены на фронт в Украину до конца года.

Как сообщает Daily NK, солдаты КНДР, вероятно, уже присутствуют в России, помогая в восстановлении оккупированного Донбасса. По данным издания, Пхеньян направил около 150 новых рабочих для участия в реконструкционных работах на территориях, захваченных Россией.

Еще в 2022 году российские чиновники положительно оценили участие северокорейских работников в преодолении дефицита рабочей силы. Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что северокорейские строители важны для восстановления социальной и инфраструктурной сферы Донбасса.

Северная Корея имеет длительную историю отправки своих граждан на работу в Россию для получения иностранной валюты, поддерживающей ее экономику. После пандемии COVID-19 и закрытия границ с Китаем, основным торговым партнером Пхеньяна, потребность в новых источниках дохода стала еще более острой. Заработки от работников за рубежом являются ключевыми для экономической стабильности режима Ким Чен Ина, пишет издание. Поделиться

Северокорейские рабочие, в основном мужчины, работают в тяжелых условиях, без надлежащего защитного снаряжения или учебы. По прибытии в Россию их паспорта конфискуют, а семьи остаются в КНДР, что делает невозможным бегство.

КНДР включилась в войну против Украины

Украинская разведка располагает данными, свидетельствующими об участии Северной Кореи в войне против Украины на стороне России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 14 октября.

По его словам, речь идет о "фактическом включении" КНДР в войну. Кроме того, разведка доложила об отношениях России с некоторыми другими странами, "которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны".

Зеленский заверил, что кто бы ни помогал России, военно-политическое руководство будет реагировать на любые случаи "так жестко, как нужно для защиты Украины".