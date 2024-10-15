КНДР отправляет своих солдат на фронт в Украину ради укрепления связей с РФ

Отправка солдат КНДР для поддержки РФ в войне против Украины может стать для режима Ким Чен Ина источником ценной "иностранной валюты" и укрепить его связи с Кремлем.
Главные тезисы
- Отправка солдат КНДР на фронт в Украину может укрепить связи между КНДР и РФ за счет участия в войне на стороне России.
- Участие северокорейских солдат на востоке Украины может стать для режима Ким Чен Ина источником ценной “иностранной валюты”.
- Северная Корея отправляет своих граждан на работу в Россию для получения валюты, что поддерживает экономику страны, особенно в условиях пандемии и закрытых границ.
- Северокорейские солдаты и рабочие, направляемые на фронт в Украину, сталкиваются с тяжелыми условиями труда и ограничениями на свободу передвижения.
- Участие КНДР в войне на востоке Украины означает фактическое включение страны в конфликт, что вызывает озабоченность со стороны украинского руководства.
Зачем КНДР отправляет свою армию на фронт в Украину
Как отмечает издание, по словам анонимного представителя украинской военной разведки, "несколько тысяч" северокорейских солдат сейчас проходят подготовку в России и могут быть отправлены на фронт в Украину до конца года.
Как сообщает Daily NK, солдаты КНДР, вероятно, уже присутствуют в России, помогая в восстановлении оккупированного Донбасса. По данным издания, Пхеньян направил около 150 новых рабочих для участия в реконструкционных работах на территориях, захваченных Россией.
Еще в 2022 году российские чиновники положительно оценили участие северокорейских работников в преодолении дефицита рабочей силы. Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что северокорейские строители важны для восстановления социальной и инфраструктурной сферы Донбасса.
Северокорейские рабочие, в основном мужчины, работают в тяжелых условиях, без надлежащего защитного снаряжения или учебы. По прибытии в Россию их паспорта конфискуют, а семьи остаются в КНДР, что делает невозможным бегство.
КНДР включилась в войну против Украины
Украинская разведка располагает данными, свидетельствующими об участии Северной Кореи в войне против Украины на стороне России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 14 октября.
По его словам, речь идет о "фактическом включении" КНДР в войну. Кроме того, разведка доложила об отношениях России с некоторыми другими странами, "которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны".
Зеленский заверил, что кто бы ни помогал России, военно-политическое руководство будет реагировать на любые случаи "так жестко, как нужно для защиты Украины".
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