Президент США Джо Байден заявил о готовности страны к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по уменьшению ядерной угрозы. Лидер подчеркнул, что они возможны "без предварительных условий".

США готовы к переговорам с РФ, Китаем и КНДР для уменьшения ядерной угрозы

Во время обращения к лауреатам Нобелевской премии мира Байден отметил, что Соединенные Штаты готовы к переговорам, поскольку блокирование "прогресса по сокращению ядерных арсеналов" не принесет пользы ни их странам, ни миру.

По его словам, уменьшение ядерной угрозы важно именно из-за современных вызовов, подрывающих нормы и соглашения.

Эти ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над введением которых мы работали совместно, и противоречат жизненно важной работе современных Нобелевских лауреатов. Джо Байден Президент США

Байден также вспомнил свою прошлогоднюю поездку в Хиросиму, где разговаривал с человеком, пережившим ядерную бомбардировку. Эта встреча напомнила ему о важности продолжения усилий по окончательному лишению мира ядерного оружия.

Путин снова начал пугать мир ядерным оружием

Нелегитимный президент России Владимир Путин 25 сентября внес изменения в российскую доктрину ядерного сдерживания. Об этом российский диктатор сообщил на совещании Совбеза РФ.

Руководитель страны-агрессорки обратил внимание присутствующих на Совбезе, что в "обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию". Поделиться

Путин расширил "категорию государств и военных союзов, в отношении которых производится ядерное сдерживание". Также в документе дополнили список "военных угроз, для нейтрализации которых выполняются меры ядерного сдерживания".

По словам российского диктатора, ядерный ответ возникнет при "проверенной информации о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения". Это "самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты".

Также нелегитимный президент страны-агрессорки отметил, что будет соответствовать ядерной, если кто-нибудь нападет на Беларусь.