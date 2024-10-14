Байден заявил о готовности переговоров с РФ, Китаем и КНДР
Категория
Мир
Дата публикации

Байден заявил о готовности переговоров с РФ, Китаем и КНДР

The White House
Байден заявил о готовности переговоров с РФ, Китаем и КНДР
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Президент США Джо Байден заявил о готовности страны к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по уменьшению ядерной угрозы. Лидер подчеркнул, что они возможны "без предварительных условий".

Главные тезисы

  • Байден поддерживает переговоры с РФ, Китаем и КНДР для уменьшения ядерной угрозы без предварительных условий.
  • Президент США призвал к дальнейшим усилиям по лишению мира ядерного оружия, вспомнив свою встречу с выжившим после ядерной бомбардировки в Хиросиме.
  • Владимир Путин представил изменения в российской доктрине ядерного сдерживания, расширив список угроз и категорий государств, на которые может быть применен ядерный ответ.
  • Путин угрожает ядерным ответом в случае провокаций в сторону России или Беларуси, включая самолеты, ракеты и другие виды воздушно-космического нападения.
  • Осознание важности уменьшения ядерной угрозы в условиях современных вызовов, ставящих под угрозу международные нормы и соглашения, актуально для мирового сообщества.

США готовы к переговорам с РФ, Китаем и КНДР для уменьшения ядерной угрозы

Во время обращения к лауреатам Нобелевской премии мира Байден отметил, что Соединенные Штаты готовы к переговорам, поскольку блокирование "прогресса по сокращению ядерных арсеналов" не принесет пользы ни их странам, ни миру.

По его словам, уменьшение ядерной угрозы важно именно из-за современных вызовов, подрывающих нормы и соглашения.

Эти ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над введением которых мы работали совместно, и противоречат жизненно важной работе современных Нобелевских лауреатов.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Байден также вспомнил свою прошлогоднюю поездку в Хиросиму, где разговаривал с человеком, пережившим ядерную бомбардировку. Эта встреча напомнила ему о важности продолжения усилий по окончательному лишению мира ядерного оружия.

Путин снова начал пугать мир ядерным оружием

Нелегитимный президент России Владимир Путин 25 сентября внес изменения в российскую доктрину ядерного сдерживания. Об этом российский диктатор сообщил на совещании Совбеза РФ.

Руководитель страны-агрессорки обратил внимание присутствующих на Совбезе, что в "обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию".

Путин расширил "категорию государств и военных союзов, в отношении которых производится ядерное сдерживание". Также в документе дополнили список "военных угроз, для нейтрализации которых выполняются меры ядерного сдерживания".

По словам российского диктатора, ядерный ответ возникнет при "проверенной информации о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения". Это "самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты".

Также нелегитимный президент страны-агрессорки отметил, что будет соответствовать ядерной, если кто-нибудь нападет на Беларусь.

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