Байден планирует визит в Германию на следующей неделе — какова цель

Президент США Джо Байден снова планирует свой визит в Германию на следующей неделе. Его предыдущая поездка в Берлин была отменена из-за урагана "Милтон".
Главные тезисы
- Джо Байден планирует визит в Германию на следующей неделе, где его ожидают встречи с президентом ФРГ и канцлером.
- Визит имеет символическое значение перед выборами в США и приурочен к награждению почетной наградой за развитие немецко-американской дружбы.
- Срочное изменение планов Байдена из-за непогоды в США повлияло на проведение встречи Контактной группы в Рамштайне.
- Власти Германии ожидают, что Байден выразит поддержку Украине и принесет готовые важные решения на своем официальном визите в Берлин.
- Президентский визит в Германию, хоть и сокращенный по программе, приурочен к важным международным событиям и ожиданиям сотрудничества.
Байден снова отправится в Германию
Как сообщает издание, подготовка к визиту уже идет на уровне федерального правительства и служб безопасности Германии.
В планах Байдена — встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем 18 октября.
По информации издания, этот визит имеет символическое значение как прощальный до выборов в США, запланированных на начало ноября. Сначала поездка должна была быть государственным визитом с пиром и торжественными мероприятиями, но программу значительно сократили.
Решение Байдена повлияло на проведение встречи Контактной группы
Как сообщает пресс-служба авиабазы "Рамштайн", встречу вынуждены были отложить прежде всего потому, что у американского лидера Джо Байдена неожиданно изменились планы на фоне непогоды в Соединенных Штатах.
Кроме того, указано, что новую дату планируют объявить позже.
Согласно данным издания NTV, власти Германии рассчитывают, что глава Белого дома Джо Байден направит мощный сигнал о помощи Украине на фоне своего официального визита в Берлин.
Более того, указано, что правительство ФРГ рассчитывает на то, что глава Белого дома прибудет уже с готовыми важными решениями.
Как уже упоминалось ранее, его визит в Германию должен был состояться 10-11 октября.
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