Байден планирует визит в Германию на следующей неделе — какова цель
Категория
Мир
Дата публикации

Байден планирует визит в Германию на следующей неделе — какова цель

Байден планирует визит в Германию на следующей неделе — какова цель
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Источник:  Spiegel

Президент США Джо Байден снова планирует свой визит в Германию на следующей неделе. Его предыдущая поездка в Берлин была отменена из-за урагана "Милтон".

Главные тезисы

  • Джо Байден планирует визит в Германию на следующей неделе, где его ожидают встречи с президентом ФРГ и канцлером.
  • Визит имеет символическое значение перед выборами в США и приурочен к награждению почетной наградой за развитие немецко-американской дружбы.
  • Срочное изменение планов Байдена из-за непогоды в США повлияло на проведение встречи Контактной группы в Рамштайне.
  • Власти Германии ожидают, что Байден выразит поддержку Украине и принесет готовые важные решения на своем официальном визите в Берлин.
  • Президентский визит в Германию, хоть и сокращенный по программе, приурочен к важным международным событиям и ожиданиям сотрудничества.

Байден снова отправится в Германию

Как сообщает издание, подготовка к визиту уже идет на уровне федерального правительства и служб безопасности Германии.

В планах Байдена — встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем 18 октября.

По информации издания, этот визит имеет символическое значение как прощальный до выборов в США, запланированных на начало ноября. Сначала поездка должна была быть государственным визитом с пиром и торжественными мероприятиями, но программу значительно сократили.

Несмотря на это, Байден получит от Штайнмайера почетную награду — Большой крест Федерального ордена заслуг за вклад в развитие немецко-американской дружбы.

Решение Байдена повлияло на проведение встречи Контактной группы

Как сообщает пресс-служба авиабазы "Рамштайн", встречу вынуждены были отложить прежде всего потому, что у американского лидера Джо Байдена неожиданно изменились планы на фоне непогоды в Соединенных Штатах.

Как объявил Белый дом, президент Байден отложил свою поездку в Германию и саммит в Рамштайне, чтобы наблюдать за подготовкой и реагированием на ураган Милтон, в дополнение к текущим мерам реагирования на последствия урагана Хелен на юго-востоке Соединенных Штатов. Событие 12 октября 2024 переносится, — говорится в сообщении.

Кроме того, указано, что новую дату планируют объявить позже.

Согласно данным издания NTV, власти Германии рассчитывают, что глава Белого дома Джо Байден направит мощный сигнал о помощи Украине на фоне своего официального визита в Берлин.

Более того, указано, что правительство ФРГ рассчитывает на то, что глава Белого дома прибудет уже с готовыми важными решениями.

Как уже упоминалось ранее, его визит в Германию должен был состояться 10-11 октября.

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