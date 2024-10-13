Байден планує візит до Німеччини наступного тижня — яка мета

Президент США Джо Байден знову планує свій візит до Німеччини наступного тижня. Його попередню поїздку до Берліна було скасовано через ураган "Мілтон".

Байден знову відправиться до Німеччини

Як повідомляє видання, підготовка до візиту вже ведеться на рівні федерального уряду та служб безпеки Німеччини.

У планах Байдена — зустрічі з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцем 18 жовтня.

За інформацією видання, цей візит має символічне значення як прощальний перед виборами у США, запланованими на початок листопада. Спочатку поїздка мала бути державним візитом із бенкетом та урочистими заходами, але програму значно скоротили.

Попри це, Байден отримає від Штайнмаєра почесну нагороду — Великий хрест Федерального ордена заслуг за внесок у розвиток німецько-американської дружби. Поширити

Рішення Байдена вплинуло на проведення зустріч Контактної групи

Як повідомляє пресслужба авіабази "Рамштайн", зустріч змушені були відкласти насамперед тому, що в американського лідера Джо Байдена неочікувано змінилися плани на тлі негоди у Сполучених Штатах.

Як оголосив Білий дім, президент Байден відклав свою поїздку до Німеччини та саміт у Рамштайні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на ураган Мілтон, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану Хелен на південному сході Сполучених Штатів. Подія 12 жовтня 2024 року переноситься, — йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, вказано, що нову дату планують оголосити пізніше.

Згідно з даними видання NTV, влада Німеччини розраховує, що очільник Білого дому Джо Байден надішле потужний сигнал щодо допомоги Україні на тлі свого офіційного візиту до Берліна.

Ба більше, вказано, що уряд ФРН розраховує на те, що очільник Білого дому прибуде уже з готовими важливими рішеннями.

Як уже згадувалося раніше, його візит до Німеччини повинен був відбутися 10-11 жовтня.