Байден планує візит до Німеччини наступного тижня — яка мета

Президент США Джо Байден знову планує свій візит до Німеччини наступного тижня. Його попередню поїздку до Берліна було скасовано через ураган "Мілтон".
Головні тези:
- Зустрічі президента США Джо Байдена з ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцем заплановані на 18 жовтня.
- Візит має символічне значення перед виборами у США, відкладеними на початок листопада.
- Байден отримає почесну нагороду від Штайнмаєра за внесок у розвиток німецько-американської дружби.
- Підготовка до візиту ведеться на рівні федерального уряду та служб безпеки Німеччини.
- Очільник Білого дому Джо Байден може вислати сигнал щодо допомоги Україні під час свого візиту до Берліна.
Байден знову відправиться до Німеччини
Як повідомляє видання, підготовка до візиту вже ведеться на рівні федерального уряду та служб безпеки Німеччини.
У планах Байдена — зустрічі з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцем 18 жовтня.
За інформацією видання, цей візит має символічне значення як прощальний перед виборами у США, запланованими на початок листопада. Спочатку поїздка мала бути державним візитом із бенкетом та урочистими заходами, але програму значно скоротили.
Рішення Байдена вплинуло на проведення зустріч Контактної групи
Як повідомляє пресслужба авіабази "Рамштайн", зустріч змушені були відкласти насамперед тому, що в американського лідера Джо Байдена неочікувано змінилися плани на тлі негоди у Сполучених Штатах.
Окрім того, вказано, що нову дату планують оголосити пізніше.
Згідно з даними видання NTV, влада Німеччини розраховує, що очільник Білого дому Джо Байден надішле потужний сигнал щодо допомоги Україні на тлі свого офіційного візиту до Берліна.
Ба більше, вказано, що уряд ФРН розраховує на те, що очільник Білого дому прибуде уже з готовими важливими рішеннями.
Як уже згадувалося раніше, його візит до Німеччини повинен був відбутися 10-11 жовтня.
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