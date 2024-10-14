Байден заявив про готовність перемовин з РФ, Китаєм та КНДР

Президент США Джо Байден заявив про готовність країни до переговорів з Росією, Китаєм та Північною Кореєю для зменшення ядерної загрози. Лідер підкреслив, що вони можливі "без попередніх умов".

США готові до переговорів з РФ, Китаєм та КНДР для зменшення ядерної загрози

Під час звернення до лауреатів Нобелівської премії миру Байден зазначив, що Сполучені Штати готові до переговорів, оскільки блокування "прогресу у скороченні ядерних арсеналів" не принесе користі ні їхнім країнам, ні світу.

За його словами, зменшення ядерної загрози є важливим саме через сучасні виклики, які підривають норми та угоди.

Ці ядерні ризики підривають норми й угоди, над запровадженням яких ми спільно працювали, і суперечать життєво важливій роботі сучасних Нобелівських лауреатів. Джо Байден Президент США

Байден також згадав свою торішню поїздку до Хіросіми, де мав розмову з людиною, яка пережила ядерне бомбардування. Ця зустріч нагадала йому про важливість продовження зусиль для остаточного позбавлення світу ядерної зброї.

Путін знову почав лякати світ ядерною зброєю

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін 25 вересня вніс зміни в російську доктрину ядерного стримування. Про це російський диктатор повідомив на нараді Радбезу РФ.

Керівник країни-агресорки звернув увагу присутніх на Радбезі, що в "оновленій редакції документа агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на Російську Федерацію". Поширити

Путін розширив "категорію держав і військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування". Також у документі доповнили перелік "військових загроз, для нейтралізації яких виконуються заходи ядерного стримування".

За словами російського диктатора, ядерна відповідь виникне при "перевіреній інформації про старт у бік Росії засобів повітряно-космічного нападу". Це "літаки стратегічної та тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати".

Також нелегітимний президент країни-агресорки зазначив, що буде відповідати ядеркою, якщо хтось нападе на Білорусь.