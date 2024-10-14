Байден заявив про готовність перемовин з РФ, Китаєм та КНДР

Президент США Джо Байден заявив про готовність країни до переговорів з Росією, Китаєм та Північною Кореєю для зменшення ядерної загрози. Лідер підкреслив, що вони можливі "без попередніх умов".
Головні тези:
- Байден підтримує готовність до переговорів з Росією, Китаєм та Північною Кореєю без попередніх умов.
- Зменшення ядерної загрози є важливим у контексті сучасних викликів та загроз.
- Путін вніс зміни в російську доктрину ядерного стримування, загрожуючи використати ядерну зброю у відповідь на можливий удар з боку неядерних держав або у підтримку ядерних держав.
- Байден підкреслює важливість продовження зусиль для остаточного позбавлення світу ядерної зброї.
- Проблема ядерної загрози вимагає спільних зусиль та діалогу між країнами для забезпечення міжнародної безпеки.
США готові до переговорів з РФ, Китаєм та КНДР для зменшення ядерної загрози
Під час звернення до лауреатів Нобелівської премії миру Байден зазначив, що Сполучені Штати готові до переговорів, оскільки блокування "прогресу у скороченні ядерних арсеналів" не принесе користі ні їхнім країнам, ні світу.
За його словами, зменшення ядерної загрози є важливим саме через сучасні виклики, які підривають норми та угоди.
Байден також згадав свою торішню поїздку до Хіросіми, де мав розмову з людиною, яка пережила ядерне бомбардування. Ця зустріч нагадала йому про важливість продовження зусиль для остаточного позбавлення світу ядерної зброї.
Путін знову почав лякати світ ядерною зброєю
Нелегітимний президент Росії Володимир Путін 25 вересня вніс зміни в російську доктрину ядерного стримування. Про це російський диктатор повідомив на нараді Радбезу РФ.
Путін розширив "категорію держав і військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування". Також у документі доповнили перелік "військових загроз, для нейтралізації яких виконуються заходи ядерного стримування".
За словами російського диктатора, ядерна відповідь виникне при "перевіреній інформації про старт у бік Росії засобів повітряно-космічного нападу". Це "літаки стратегічної та тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати".
Також нелегітимний президент країни-агресорки зазначив, що буде відповідати ядеркою, якщо хтось нападе на Білорусь.
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