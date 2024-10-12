У країнах НАТО пройдуть ядерні навчання Steadfast Noon. У чому їх особливість

У НАТО пройдуть ядерні навчання Steadfast Noon

Новий генсек НАТО Марк Рютте підкреслив, що ці маневри є "сигналом будь-якому супротивникові, що НАТО захищатиме й оборонятиме всіх союзників". Особливо в ключі того, що багато членів Альянсу, які самі не мають ядерної зброї, повинні за необхідності використати американські ядерні боєприпаси.

Steadfast Noon присвячені лише одній частині ядерної тріади — авіації. Нести ядерну зброю мають винищувачі, а для ядерних ударів використовувати вільнопадаючі бомби типу B61. Поширити

У цьогорічних навчаннях, як повідомили у НАТО, бере участь 2000 осіб з 13 країн Альянсу, 8 авіабаз та понад 60 літаків. При цьому не лише винищувачі, які будуть імітувати завдання ядерних ударів, а й винищувачі супроводження, повітряні танкери, літаки розвідки та РЕБ.

Зазначено, що самі польоти будуть проходити над Бельгією, Нідерландами, Данією, Великою Британією та Північним морем.

B-52

У 2024 році, з 1 червня, носіями ядерного озброєння у повітряних силах Нідерландів стали виключно F-35. Ці винищувачі п'ятого покоління перебрали цю задачу у F-16, які виводяться з експлуатації. Окрім того, у таких навчаннях з боку США традиційно беруть участь стратегічні бомбардувальники B-52, B-1 та B-2, але про їх участь у повідомленні нічого не сказано.

США зберігає (чи може зберігати) свою ядерну зброю у Бельгії на авіабазі Kleine Brogel, у Нідерландах на Volkel, у Британії на Lakenheath. Окрім того, серед переліку "ядерних" авіабаз фігурує Büchel та Ramstein у Німеччині, Aviano та Ghedi в Італії, а також турецька Incirlik.

Наразі було б цілком логічно створити для тактичної авіації ракети із ядерними боєприпасом, яку можливо буде запускати з безпечної відстані, на Заході таким шляхом пішла лише одна країна — Франція. Ще у 80-х була створена ядерна ASMP з дальністю 300, а потім 600 км та швидкістю до 3 Махів, а зараз на її заміну створюється гіперзвукова ASN4G з дальністю у 1000 км.

Що відомо про позицію НАТО щодо відносин з Росією

17-18 жовтня міністри оборони країн-членів НАТО проведуть зустріч у Брюсселі, під час якої розпочнеться перегляд відносин Альянсу з країною-агресоркою Росією.

Як повідомив один з інсайдерів журналістів, в Альянсі вже кілька місяців точаться таємні дискусії щодо офіційного визначення відносин із Москвою.

Що важливо розуміти, саме зустріч глав Міноборони в Брюсселі наступного тижня стане першою офіційною нагодою обрати конкретний шлях для блоку.

У центрі уваги цього разу буде майбутнє Основоположного акта НАТО-Росія, підписаного у 1997 році. Цей документ фактично продовжує діяти, хоча в окремих країнах заявляли, що повномасштабне вторгнення 2022 року зробило його недійсним.