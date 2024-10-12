НАТО розпочне масштабний перегляд відносин з Росією — про що йдеться

17-18 жовтня міністри оборони країн-членів НАТО проведуть зустріч у Брюсселі, під час якої розпочнеться перегляд відносин Альянсу з країною-агресоркою Росією.
Головні тези:
- Планується визначення нової стратегії відносин з Москвою, що стане важливим кроком для Альянсу.
- Основоположний акт НАТО-Росія, укладений у 1997 році, залишається актуальним, однак потребує оновлення.
- Рада НАТО-Росія, створена для партнерства у питаннях безпеки, може зазнати суттєвих змін у зв'язку з подіями останніх років.
Що відомо про позицію НАТО у цьому питанні
Як повідомив один з інсайдерів журналістів, в Альянсі вже кілька місяців точаться таємні дискусії щодо офіційного визначення відносин із Москвою.
Що важливо розуміти, саме зустріч глав Міноборони в Брюсселі наступного тижня стане першою офіційною нагодою обрати конкретний шлях для блоку.
У центрі уваги цього разу буде майбутнє Основоположного акта НАТО-Росія, підписаного у 1997 році. Цей документ фактично продовжує діяти, хоча в окремих країнах заявляли, що повномасштабне вторгнення 2022 року зробило його недійсним.
Конкретного рішення щодо РФ поки немає
Інсайдер також розповів журналістам, що проєкт нової стратегії стосовно Росії досі не створили.
Насамперед це пов'язано з тим, що наразі триває збір та аналіз думок 32 країн НАТО.
Що важливо розуміти, Рада НАТО-Росія — орган, який був сформований після закінчення Холодної війни для двостороннього партнерства з питань безпеки.
Він не скликався жодного разу з того моменту, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну.
Окрім того, наголошується, що перегляд відносин Альянсу з Москвою був схвалений лідерами держав НАТО на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року. Очікується, що нова стратегія стосовно Росії буде затверджена на саміті в Гаазі у червні 2025-го.
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