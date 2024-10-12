НАТО розпочне масштабний перегляд відносин з Росією — про що йдеться

17-18 жовтня міністри оборони країн-членів НАТО проведуть зустріч у Брюсселі, під час якої розпочнеться перегляд відносин Альянсу з країною-агресоркою Росією.

Що відомо про позицію НАТО у цьому питанні

Як повідомив один з інсайдерів журналістів, в Альянсі вже кілька місяців точаться таємні дискусії щодо офіційного визначення відносин із Москвою.

Що важливо розуміти, саме зустріч глав Міноборони в Брюсселі наступного тижня стане першою офіційною нагодою обрати конкретний шлях для блоку.

У центрі уваги цього разу буде майбутнє Основоположного акта НАТО-Росія, підписаного у 1997 році. Цей документ фактично продовжує діяти, хоча в окремих країнах заявляли, що повномасштабне вторгнення 2022 року зробило його недійсним.

Зараз ми повинні мати розуміння в Альянсі... що (Основоположний акт. — ред.) і Рада НАТО-Росія були створені для іншої епохи. Думаю, що союзники готові сказати, що це була інша епоха в наших відносинах з Росією, і тому ми заслуговуємо на щось нове, — заявило анонімне джерело. Поширити

Конкретного рішення щодо РФ поки немає

Інсайдер також розповів журналістам, що проєкт нової стратегії стосовно Росії досі не створили.

Насамперед це пов'язано з тим, що наразі триває збір та аналіз думок 32 країн НАТО.

Водночас, за словами співрозмовника журналістів, не очікується, що стратегія ухвалить суттєві рішення у військовому плані. Поширити

Що важливо розуміти, Рада НАТО-Росія — орган, який був сформований після закінчення Холодної війни для двостороннього партнерства з питань безпеки.

Він не скликався жодного разу з того моменту, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну.