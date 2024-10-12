НАТО начнет масштабный пересмотр отношений с Россией — о чем идет речь

17-18 октября министры обороны стран-членов НАТО проведут встречу в Брюсселе, в ходе которой начнется пересмотр отношений Североатлантического союза со страной-агрессорской Россией.

Что известно о позиции НАТО по этому вопросу

Как сообщил один из инсайдеров журналистов, в Альянсе уже несколько месяцев ведутся тайные дискуссии для официального определения отношений с Москвой.

Что важно понимать, именно встреча глав Минобороны в Брюсселе на следующей неделе станет первой официальной возможностью выбрать конкретный путь для блока.

В центре внимания на этот раз будет будущее Основополагающего акта НАТО-Россия, подписанного в 1997 году. Этот документ фактически продолжает действовать, хотя в отдельных странах заявляли, что полномасштабное вторжение 2022 сделало его недействительным.

Сейчас мы должны понимать в Альянсе... что (Основополагающий акт. — ред.) и Совет НАТО-Россия были созданы для другой эпохи. Думаю, что союзники готовы сказать, что это была другая эпоха в наших отношениях с Россией, и поэтому мы заслуживаем что-то новое, — заявил анонимный источник. Поделиться

Конкретного решения по РФ пока нет

Инсайдер также рассказал журналистам, что проект новой стратегии относительно России до сих пор не был создан.

В первую очередь это связано с тем, что в настоящее время идет сбор и анализ мнений 32 стран НАТО.

В то же время, по словам собеседника журналистов, не ожидается, что стратегия примет существенные решения в военном плане. Поделиться

Что важно понимать, Совет НАТО-Россия — орган, сформированный после окончания Холодной войны для двустороннего партнерства по безопасности.

Он не созывался ни разу с того момента, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.