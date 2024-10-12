НАТО начнет масштабный пересмотр отношений с Россией — о чем идет речь

17-18 октября министры обороны стран-членов НАТО проведут встречу в Брюсселе, в ходе которой начнется пересмотр отношений Североатлантического союза со страной-агрессорской Россией.
Главные тезисы
- Планируется определение новой стратегии отношений с Москвой, которая станет важным шагом для Североатлантического союза.
- Основополагающий акт НАТО-Россия, заключенный в 1997 году, остается актуальным, однако нуждается в обновлении.
- Совет НАТО-Россия, созданный для партнерства по вопросам безопасности, может претерпеть существенные изменения в связи с событиями последних лет.
Что известно о позиции НАТО по этому вопросу
Как сообщил один из инсайдеров журналистов, в Альянсе уже несколько месяцев ведутся тайные дискуссии для официального определения отношений с Москвой.
Что важно понимать, именно встреча глав Минобороны в Брюсселе на следующей неделе станет первой официальной возможностью выбрать конкретный путь для блока.
В центре внимания на этот раз будет будущее Основополагающего акта НАТО-Россия, подписанного в 1997 году. Этот документ фактически продолжает действовать, хотя в отдельных странах заявляли, что полномасштабное вторжение 2022 сделало его недействительным.
Конкретного решения по РФ пока нет
Инсайдер также рассказал журналистам, что проект новой стратегии относительно России до сих пор не был создан.
В первую очередь это связано с тем, что в настоящее время идет сбор и анализ мнений 32 стран НАТО.
Что важно понимать, Совет НАТО-Россия — орган, сформированный после окончания Холодной войны для двустороннего партнерства по безопасности.
Он не созывался ни разу с того момента, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.
Кроме того, указано, что пересмотр отношений Альянса с Москвой был одобрен лидерами государств НАТО на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года. Ожидается, что новая стратегия по отношению к России будет утверждена на саммите в Гааге в июне 2025-го.
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