Аналітики з Британії та Німеччини закликають НАТО створити власний банк для захисту коштів на допомогу Україні у разі перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у США.

НАТО закликають захистити допомогу Україні у разі перемоги Трампа на виборах в США

У рекомендації німецьких та британських аналітиків зазначається, що країни ЄС мають усвідомити ймовірні наслідки перемоги Дональда Трампа на виборах у США.

На переконання авторів звіту, Трамп може різко скоротити витрати з боку США на оборону країн ЄС, а також змусити Україну поступитись територіями країні-агресорці Росії.

Дональд Трамп

Зазначається, що такі ймовірні дії Трампа можуть загрожувати обміну розвідданими між союзниками та ставити під питання задіяння статті 5 НАТО про колективну оборону.

За словами одного з співавторів звіту Сема Гудмана, перший президентський термін Трампа характеризувався припиненням важливих міжнародних угод, запровадженням мит для союзників та підтримкою авторитарних режимів.

Європейські лідери повинні вже зараз робити практичні кроки для зміцнення оборонної спроможності, безпеки та стійкості перед потенційною загрозою другого терміну Трампа, — наголошує Гудман. Поширити

Доповідь підготовлена проєктом "Нова дипломатія" за участі сера Девіда Меннінга, колишнього посла Великої Британії у США, та Фондом Фрідріха Еберта, пов’язаним із Соціал-демократичною партією Німеччини, очолюваною канцлером Олафом Шольцом.

Що пропонують аналітики

Зазначається, що для протидії ймовірним негативним діям Трампа у разі перемоги на виборах в США аналітики закликають створити багатосторонню фінансову установу — аналог банка під контролем НАТО.

Це допомогло б країнам-партнерам скоротити витрати під час закупівлі озброєнь, пропонувати вигідні умови кредитування та більш тривалі терміни погашення.

Фінансування банку планується за рахунок початкових внесків членів НАТО, які отримуватимуть частку у статутному капіталі установи.