Аналітики з Британії та Німеччини закликають НАТО створити власний банк для захисту коштів на допомогу Україні у разі перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у США.
Головні тези:
- Західні аналітики закликають НАТО створити банк для захисту допомоги Україні у випадку перемоги Дональда Трампа на виборах в США.
- Пропозиції експертів включають створення багатосторонньої фінансової установи під контролем НАТО для оптимізації закупівель озброєнь та забезпечення вигідних умов кредитування.
- Існує можливість, що перемога Трампа призведе до скорочення видатків США на оборону країн ЄС та загрожуватиме допомозі Україні у конфлікті з Росією.
- Аналіз показує, що поява банку НАТО може зміцнити оборонну спроможність Європи та підвищити стійкість перед можливими загрозами Трампівської адміністрації.
- Заходи для забезпечення безпеки та спільної оборони в Європі вимагають планування та підготовки перед можливим другим терміном президента Трампа.
НАТО закликають захистити допомогу Україні у разі перемоги Трампа на виборах в США
У рекомендації німецьких та британських аналітиків зазначається, що країни ЄС мають усвідомити ймовірні наслідки перемоги Дональда Трампа на виборах у США.
На переконання авторів звіту, Трамп може різко скоротити витрати з боку США на оборону країн ЄС, а також змусити Україну поступитись територіями країні-агресорці Росії.
Зазначається, що такі ймовірні дії Трампа можуть загрожувати обміну розвідданими між союзниками та ставити під питання задіяння статті 5 НАТО про колективну оборону.
За словами одного з співавторів звіту Сема Гудмана, перший президентський термін Трампа характеризувався припиненням важливих міжнародних угод, запровадженням мит для союзників та підтримкою авторитарних режимів.
Доповідь підготовлена проєктом "Нова дипломатія" за участі сера Девіда Меннінга, колишнього посла Великої Британії у США, та Фондом Фрідріха Еберта, пов’язаним із Соціал-демократичною партією Німеччини, очолюваною канцлером Олафом Шольцом.
Що пропонують аналітики
Зазначається, що для протидії ймовірним негативним діям Трампа у разі перемоги на виборах в США аналітики закликають створити багатосторонню фінансову установу — аналог банка під контролем НАТО.
Це допомогло б країнам-партнерам скоротити витрати під час закупівлі озброєнь, пропонувати вигідні умови кредитування та більш тривалі терміни погашення.
Фінансування банку планується за рахунок початкових внесків членів НАТО, які отримуватимуть частку у статутному капіталі установи.
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