Аналитики из Британии и Германии призывают НАТО создать собственный банк для защиты средств для помощи Украине в случае победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

НАТО призывают защитить помощь Украине в случае победы Трампа на выборах в США

В рекомендации немецких и британских аналитиков отмечается, что страны ЕС должны осознать возможные последствия победы Дональда Трампа на выборах в США.

По мнению авторов отчета, Трамп может резко сократить расходы со стороны США на оборону стран ЕС, а также заставить Украину уступить территории стране-агрессорке России.

Дональд Трамп

Отмечается, что такие возможные действия Трампа могут угрожать обмену разведданными между союзниками и ставить под вопрос задействование статьи 5 НАТО о коллективной обороне.

По словам одного из соавторов отчета Сэма Гудмана, первый президентский термин Трампа характеризовался прекращением важных международных соглашений, введением пошлин для союзников и поддержкой авторитарных режимов.

Европейские лидеры должны уже сейчас делать практические шаги по укреплению оборонной способности, безопасности и устойчивости перед потенциальной угрозой второго срока Трампа, — отмечает Гудман. Поделиться

Доклад подготовлен проектом "Новая дипломатия" с участием сэра Дэвида Мэннинга, бывшего посла Великобритании в США, и Фондом Фридриха Эберта, связанным с Социал-демократической партией Германии, возглавляемой канцлером Олафом Шольцом.

Что предлагают аналитики

Отмечается, что для противодействия возможным негативным действиям Трампа в случае победы на выборах в США аналитики призывают создать многостороннее финансовое учреждение — аналог банка под контролем НАТО.

Это помогло бы странам-партнерам сократить расходы на закупку вооружений, предлагать выгодные условия кредитования и более длительные сроки погашения.

Финансирование банка планируется за счет первоначальных взносов членов НАТО, получающих долю в уставном капитале учреждения.