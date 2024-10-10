Аналитики из Британии и Германии призывают НАТО создать собственный банк для защиты средств для помощи Украине в случае победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Главные тезисы
- Создание банка НАТО для защиты помощи Украине при победе Трампа на выборах в США позволит оптимизировать закупки вооружений и обеспечить выгодные кредитные условия.
- Появление такого банка может укрепить оборонный потенциал Европы и повысить устойчивость перед возможными угрозами со стороны Трамповской администрации.
- Рекомендации аналитиков включают практические шаги по укреплению обороноспособности и безопасности Европы перед возможным вторым президентским сроком Трампа.
- Аналитики призывают НАТО защитить помощь Украине от негативных последствий возможной победы Дональда Трампа на выборах в США.
- Для противодействия негативным действиям Трампа в случае победы на выборах в США предлагается создание многостороннего финансового учреждения под контролем НАТО.
НАТО призывают защитить помощь Украине в случае победы Трампа на выборах в США
В рекомендации немецких и британских аналитиков отмечается, что страны ЕС должны осознать возможные последствия победы Дональда Трампа на выборах в США.
По мнению авторов отчета, Трамп может резко сократить расходы со стороны США на оборону стран ЕС, а также заставить Украину уступить территории стране-агрессорке России.
Отмечается, что такие возможные действия Трампа могут угрожать обмену разведданными между союзниками и ставить под вопрос задействование статьи 5 НАТО о коллективной обороне.
По словам одного из соавторов отчета Сэма Гудмана, первый президентский термин Трампа характеризовался прекращением важных международных соглашений, введением пошлин для союзников и поддержкой авторитарных режимов.
Доклад подготовлен проектом "Новая дипломатия" с участием сэра Дэвида Мэннинга, бывшего посла Великобритании в США, и Фондом Фридриха Эберта, связанным с Социал-демократической партией Германии, возглавляемой канцлером Олафом Шольцом.
Что предлагают аналитики
Отмечается, что для противодействия возможным негативным действиям Трампа в случае победы на выборах в США аналитики призывают создать многостороннее финансовое учреждение — аналог банка под контролем НАТО.
Это помогло бы странам-партнерам сократить расходы на закупку вооружений, предлагать выгодные условия кредитования и более длительные сроки погашения.
Финансирование банка планируется за счет первоначальных взносов членов НАТО, получающих долю в уставном капитале учреждения.
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