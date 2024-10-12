В странах НАТО пройдут ядерные учения Steadfast Noon. В чем их особенность

В НАТО пройдут ядерные учения Steadfast Noon

Новый генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что эти маневры являются "сигналом любому противнику, что НАТО будет защищать и защищать всех союзников". Особенно в ключе того, что многие члены Альянса, сами не имеющие ядерного оружия, должны при необходимости использовать американские ядерные боеприпасы.

Steadfast Noon посвящены только одной части ядерной триады — авиации. Несты ядерное оружие имеют истребители, а для ядерных ударов использовать свободно падающие бомбы типа B61. Поделиться

В нынешнем учении, как сообщили в НАТО, принимают участие 2000 человек из 13 стран Альянса, 8 авиабаз и более 60 самолетов. При этом не только истребители, которые будут имитировать нанесение ядерных ударов, но и истребители сопровождения, воздушные танкеры, самолеты разведки и РЭБ.

Отмечено, что сами полеты будут проходить над Бельгией, Нидерландами, Данией, Великобританией и Северным морем.

B-52

В 2024 году с 1 июня носителями ядерного вооружения в воздушных силах Нидерландов стали исключительно F-35. Эти истребители пятого поколения перебрали эту задачу в выводимых из эксплуатации F-16. Кроме того, в таких учениях США традиционно участвуют стратегические бомбардировщики B-52, B-1 и B-2, но об их участии в сообщении ничего не сказано.

США хранят (или могут хранить) свое ядерное оружие в Бельгии на авиабазе Kleine Brogel, в Нидерландах на Volkel, в Британии на Lakenheath. Кроме того, среди "ядерных" авиабаз фигурирует Büchel и Ramstein в Германии, Aviano и Ghedi в Италии, а также турецкая Incirlik.

Пока было бы вполне логично создать для тактической авиации ракеты с ядерными боеприпасами, которую можно будет запускать с безопасного расстояния, на Западе таким путем пошла только одна страна — Франция. Еще в 80-х была создана ядерная ASMP с дальностью 300, а затем 600 км и скоростью до 3 Махов, а сейчас на ее замену создается гиперзвуковая ASN4G с дальностью в 1000 км.

Что известно о позиции НАТО по отношениям с Россией

17-18 октября министры обороны стран-членов НАТО проведут встречу в Брюсселе, в ходе которой начнется пересмотр отношений Североатлантического союза со страной-агрессорской Россией.

Как сообщил один из инсайдеров журналистов, в Альянсе уже несколько месяцев ведутся тайные дискуссии по официальному определению отношений с Москвой.

Что важно понимать, именно встреча глав Минобороны в Брюсселе на следующей неделе станет первой официальной возможностью выбрать конкретный путь для блока.

В центре внимания на этот раз будет будущее Основополагающего акта НАТО-Россия, подписанного в 1997 году. Этот документ фактически продолжает действовать, хотя в отдельных странах заявляли, что полномасштабное вторжение 2022 сделало его недействительным.