Росія відхрестилася від ядерної відповіді на дронові атаки України. Що сталося
Категорія
Світ
Дата публікації

Росія відхрестилася від ядерної відповіді на дронові атаки України. Що сталося

Центр протидії дезінформації
Ярс
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Кремль змінює ядерну риторику. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не буде застосовувати ядерну зброю у відповідь на дронові атаки по території Росії. 

Головні тези:

  • Кремль відмовився застосовувати ядерну зброю у відповідь на дронові атаки, що свідчить про зміну риторики.
  • Москва намагається підсилити своє міжнародний статус іміджем миру попри агресивну поведінку.
  • Єднання країн Заходу у відповідь на потенційну ядерну загрозу є ключовим аспектом геополітичного балансу.

У Путіна заговорили про зміну ядерної риторики

Пєсков закликав «не апелювати надмірно до нової ядерної доктрини» та не пов'язувати її з так званою «СВО».

Центр протидії дезінформації при РНБО пояснює, що таке трактування «червоних ліній» Путіна подають у російських медіа як спробу «остудити гарячі ядерні голови».

Характерно, що ця заява пролунала на тлі «ядерного екстазу» російських топпропагандистів, які вийшли далеко за межі здорового глузду у своїх погрозах країнам Заходу.

Нинішня заява Пєскова є спробою Кремля дистанціюватися від неадекватних ядерних погроз. Так Росія намагається не розгубити останні крихти «миротворчого» іміджу Путіна, який неодноразово говорив про нібито «готовність до переговорів».

Зміна ядерної риторики є черговим доказом того, що Москва блефує. У Кремлі розуміють, що погрози не справляють на західну спільноту очікуваного ефекту. Замість страху Захід лише підкріплює своє розуміння того, що РФ — це ядерний терорист, якого потрібно зупинити.

Путін знову почав лякати світ ядерною зброєю

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін 25 вересня вніс зміни в російську доктрину ядерного стримування. Про це російський диктатор повідомив на нараді Радбезу РФ.

Керівник країни-агресорки звернув увагу присутніх на Радбезі, що в "оновленій редакції документа агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на Російську Федерацію".

Путін розширив "категорію держав і військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування". Також у документі доповнили перелік "військових загроз, для нейтралізації яких виконуються заходи ядерного стримування".

За словами російського диктатора, ядерна відповідь виникне при "перевіреній інформації про старт у бік Росії засобів повітряно-космічного нападу". Це "літаки стратегічної та тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати".

Також нелегітимний президент країни-агресорки зазначив, що буде відповідати ядеркою, якщо хтось нападе на Білорусь.

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