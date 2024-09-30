Россия открестилась от ядерного ответа на дроновые атаки Украины. Что произошло
Категория
Мир
Дата публикации

Россия открестилась от ядерного ответа на дроновые атаки Украины. Что произошло

ЦПД
Ярс
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Кремль сменяет ядерную риторику. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет применять ядерное оружие в ответ на дроновые атаки по территории России.

Главные тезисы

  • Россия отказалась от использования ядерного оружия в ответ на дроновые атаки, стремясь укрепить свой международный имидж.
  • Смена ядерной риторики в Кремле направлена на дистанцирование от неадекватных угроз и сохранение образа миротворца-Путина.
  • Путин угрожал ядерным ответом в случае воздушно-космических нападений и подчеркнул готовность ответить ядерно на агрессию против России или Беларуси.

У Путина заговорили об изменении ядерной риторики

Песков призвал «не апеллировать излишне к новой ядерной доктрине» и не связывать ее с так называемой «СВО».

Центр противодействия дезинформации при СНБО объясняет, что такая трактовка «красных линий» Путина подается в российских медиа как попытка «охладить горячие ядерные головы».

Характерно, что это заявление прозвучало на фоне «ядерного экстаза» российских топпропагандистов, вышедших далеко за пределы здравого смысла в своих угрозах странам Запада.

Нынешнее заявление Пескова является попыткой Кремля дистанцироваться от неадекватных ядерных угроз. Так Россия пытается не растерять последние крошки «миротворческого» имиджа Путина, неоднократно говорившего о якобы «готовности к переговорам».

Смена ядерной риторики является очередным доказательством того, что Москва блефует. В Кремле понимают, что угрозы не производят на западное сообщество ожидаемого эффекта. Вместо страха Запад лишь подкрепляет свое понимание того, что РФ — ядерный террорист, которого нужно остановить.

Путин снова начал пугать мир ядерным оружием

Нелегитимный президент России Владимир Путин 25 сентября внес изменения в российскую доктрину ядерного сдерживания. Об этом российский диктатор сообщил на совещании Совбеза РФ.

Руководитель страны-агрессорки обратил внимание присутствующих на Совбезе, что в "обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию".

Путин расширил "категорию государств и военных союзов, в отношении которых производится ядерное сдерживание". Также в документе дополнили список "военных угроз, для нейтрализации которых выполняются меры ядерного сдерживания".

По словам российского диктатора, ядерный ответ возникнет при "проверенной информации о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения". Это "самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты".

Также нелегитимный президент страны-агрессорки отметил, что будет соответствовать ядерной, если кто-нибудь нападет на Беларусь.

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