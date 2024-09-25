Путин снова начал пугать мир изменениями в ядерной доктрине России
Категория
Мир
Дата публикации

Путин снова начал пугать мир изменениями в ядерной доктрине России

Путин
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Источник:  online.ua

Нелегитимный президент России Владимир Путин 25 сентября внес изменения в российскую доктрину ядерного сдерживания. Об этом российский диктатор сообщил на совещании Совбеза РФ.

Главные тезисы

  • Нелегитимный президент России внес изменения в ядерную доктрину, расширив категории государств, являющихся потенциальными целями ядерного ответа.
  • Изменения в ядерной доктрине России могут увеличить уровень напряженности в международных отношениях и стать объектом обсуждений в мире.
  • Путин уточнил, что ядерный ответ будет при критической угрозе суверенитету и в случае воздушно-космического нападения со стороны других государств.

Путин снова начал пугать мир ядерным оружием

Руководитель страны-агрессора обратил внимание присутствующих на Совбезе, что в "обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию".

Путин расширил "категорию государств и военных союзов, по которым проводится ядерное сдерживание". Также в документе дополнили список "военных угроз, для нейтрализации которых выполняются меры ядерного сдерживания".

При этом основанием для ядерного ответа станет "критическая угроза суверенитету РФ и обычным оружием". Что означает "критическая угроза", Путин не уточнил.

По словам российского диктатора, ядерный ответ возникнет при "проверенной информации о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения". Это "самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты".

Также нелегитимный президент страны-агрессора отметил, что будет отчечать ядеркой, если кто-нибудь нападет на Беларусь.

Россия изменяет ядерную доктрину

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в начале сентября 2024 заявил, что Россия намерена изменить свою ядерную доктрину на основе анализа конфликтов последних лет и "эскалационного курса" Запада.

Сейчас идет процесс доказывания соответствующего документа, однако о конкретных сроках его завершения говорить пока рано. Время завершения этой работы — вопрос достаточно непростой, с учетом того, что речь идет о важнейших аспектах обеспечения нашей национальной безопасности, — заявил он.

Ранее СМИ сообщили, что Россия еще до полномасштабного вторжения в Украину готовила свой военно-морской флот для ударов по объектам в глубине Европы ракетами с ядерными боеголовками в случае потенциального конфликта с НАТО.

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