Путин снова начал пугать мир изменениями в ядерной доктрине России

Нелегитимный президент России Владимир Путин 25 сентября внес изменения в российскую доктрину ядерного сдерживания. Об этом российский диктатор сообщил на совещании Совбеза РФ.
Главные тезисы
- Нелегитимный президент России внес изменения в ядерную доктрину, расширив категории государств, являющихся потенциальными целями ядерного ответа.
- Изменения в ядерной доктрине России могут увеличить уровень напряженности в международных отношениях и стать объектом обсуждений в мире.
- Путин уточнил, что ядерный ответ будет при критической угрозе суверенитету и в случае воздушно-космического нападения со стороны других государств.
Путин снова начал пугать мир ядерным оружием
Руководитель страны-агрессора обратил внимание присутствующих на Совбезе, что в "обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию".
Путин расширил "категорию государств и военных союзов, по которым проводится ядерное сдерживание". Также в документе дополнили список "военных угроз, для нейтрализации которых выполняются меры ядерного сдерживания".
При этом основанием для ядерного ответа станет "критическая угроза суверенитету РФ и обычным оружием". Что означает "критическая угроза", Путин не уточнил.
По словам российского диктатора, ядерный ответ возникнет при "проверенной информации о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения". Это "самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты".
Также нелегитимный президент страны-агрессора отметил, что будет отчечать ядеркой, если кто-нибудь нападет на Беларусь.
Россия изменяет ядерную доктрину
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в начале сентября 2024 заявил, что Россия намерена изменить свою ядерную доктрину на основе анализа конфликтов последних лет и "эскалационного курса" Запада.
Ранее СМИ сообщили, что Россия еще до полномасштабного вторжения в Украину готовила свой военно-морской флот для ударов по объектам в глубине Европы ракетами с ядерными боеголовками в случае потенциального конфликта с НАТО.
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