Россия заявила о смене своей ядерной доктрины. Что это значит

Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, страна-агрессорка намерена изменить свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада.
Главные тезисы
- Заявленные изменения направлены якобы на обеспечение национальной безопасности и реагирование на новые вызовы.
- Диктатор Путин уже поддержал план изменений в российскую ядерную доктрину.
- Применение ядерного оружия Россией возможно в совершенно разных сценариях.
Кремль снова пытается запугать международное сообщество
Российский дипломат начал утверждать, что работа над изменением ядерной доктрины продолжается и якобы находится на "продвинутой стадии".
По его словам, коррекция предопределена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет.
Кроме того, Сергей Рябков цинично обвинил во всем Запад, который “подталкивает Россию к эскалации”.
По словам российского дипломата, действия Запада поднимают вопрос о приведении ядерной доктрины РФ в соответствие с потребностями, потому что, мол, появляются новые вызовы.
Что Путин говорил по этому поводу
Ранее нелегитимный президент РФ Владимир Путин утверждал, что российская ядерная доктрина — живой инструмент, в который в случае необходимости могут быть внесены изменения.
Более того, диктатор цинично врал, что Кремль не хочет, чтобы эскалация на международной арене закончилась обменом ядерными ударами.
Что важно понимать, согласно "Основам госполитики РФ в сфере ядерного сдерживания от 2020 года", применение Россией ядерного оружия возможно:
в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и его союзников,
поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников,
воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил,
в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под опасность поставлено само существование страны.
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