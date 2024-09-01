Як заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, країна-агресорка має намір змінити свою ядерну доктрину на основі аналізу останніх конфліктів і дій Заходу.

Кремль знову намагається злякати міжнародну спільноту

Російський дипломат почав стверджувати, щоб робота над зміною ядерної доктрини наразі триває й нібито знаходиться на “просунутій стадії”.

За його словами, корекція зумовлена вивченням та аналізом досвіду розвитку конфліктів останніх років.

Окрім того, Сергій Рябков цинічно звинуватив у всьому Захід, який, мовляв, підштовхує Росію до ескалації.

Зараз триває процес доведення відповідного документа, однак про конкретні терміни його завершення говорити поки що зарано. Час завершення цієї роботи — питання досить непросте, з урахуванням того, що йдеться про найважливіші аспекти забезпечення нашої національної безпеки, — заявив він. Поширити

За словами російського дипломата, дії Заходу піднімають питання про приведення ядерної доктрини РФ у відповідність до потреб, бо, мовляв, з'являються нові виклики.

Що Путін говорив з цього приводу

Раніше нелегітимний президент РФ Володимир Путін стверджував, що російська ядерна доктрина — живий інструмент, до якого в разі потреби можуть бути внесені зміни.

Ба більше, диктатор цинічно брехав, що Кремль не хоче, аби ескалація на міжнародній арені закінчилася обміном ядерними ударами.

Що важливо розуміти, відповідно до "Основ держполітики РФ у сфері ядерного стримування від 2020 року", застосування Росією ядерної зброї можливе: