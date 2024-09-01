Росія заявила про зміну своєї ядерної доктрини. Що це означає

Як заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, країна-агресорка має намір змінити свою ядерну доктрину на основі аналізу останніх конфліктів і дій Заходу.
Головні тези:
- Заявлені зміни спрямовані нібито на забезпечення національної безпеки та реагування на нові виклики.
- Диктатор Путін уже підтримав план змін до російської ядерної доктрини.
- Застосування ядерної зброї Росією можливе у абсолютно різних сценаріях.
Кремль знову намагається злякати міжнародну спільноту
Російський дипломат почав стверджувати, щоб робота над зміною ядерної доктрини наразі триває й нібито знаходиться на “просунутій стадії”.
За його словами, корекція зумовлена вивченням та аналізом досвіду розвитку конфліктів останніх років.
Окрім того, Сергій Рябков цинічно звинуватив у всьому Захід, який, мовляв, підштовхує Росію до ескалації.
За словами російського дипломата, дії Заходу піднімають питання про приведення ядерної доктрини РФ у відповідність до потреб, бо, мовляв, з'являються нові виклики.
Що Путін говорив з цього приводу
Раніше нелегітимний президент РФ Володимир Путін стверджував, що російська ядерна доктрина — живий інструмент, до якого в разі потреби можуть бути внесені зміни.
Ба більше, диктатор цинічно брехав, що Кремль не хоче, аби ескалація на міжнародній арені закінчилася обміном ядерними ударами.
Що важливо розуміти, відповідно до "Основ держполітики РФ у сфері ядерного стримування від 2020 року", застосування Росією ядерної зброї можливе:
в разі використання противником цієї або інших видів зброї масового ураження проти РФ та її союзників, надходження достовірної інформації про старт балістичних ракет для атаки на Росію та її союзників,
впливу супротивника на об'єкти, необхідні для відповідних дій ядерних сил,
у разі агресії проти РФ із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено саме існування держави.
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