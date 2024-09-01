На всіх рівнях. Вірменія кинула новий виклик Путіну
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Політика
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На всіх рівнях. Вірменія кинула новий виклик Путіну

Пашинян
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Джерело:  online.ua

1 вересня вірменський лідер Нікол Пашинян офіційно заявив, що його країна заморозила свою участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) "на всіх рівнях".

Головні тези:

  • Вірменія розглядає можливість остаточного виходу з ОДКБ.
  • Прем’єр-міністр Нікол Пашинян підтримує ідею євроінтеграції та розглядає можливість проведення реформ для зміцнення демократії в країні.
  • Європейський парламент вже висловив підтримку можливості членства Вірменії в ЄС.

Вірменія дедалі ближче до остаточного виходу з ОДКБ

Прем’єр-міністр Вірменії наголосив, що станом на сьогодні він "вважає це рішення достатнім".

Він також публічно порозмірковував про те, що має статися, щоб його країна остаточно покинула організацію.

Можуть бути дискусії... Я поважаю всі думки, але з іншого боку, ми ухвалили те рішення, яке ухвалили. На цей час ми не бачимо необхідності ухвалювати інше рішення, але це не означає, що ми не побачимо необхідності ухвалювати інше рішення наступного моменту.

Нікол Пашинян

Нікол Пашинян

Прем’єр-міністр Вірменії

Що важливо розуміти, ще 12 червня 2024 року влада Вірменії офіційно заявила, що планує вийти з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) — створеної Росією безпекової організації, свого роду анти-НАТО.

"Ми вийдемо (з ОДКБ — ред.), ви мене цим лякаєте? У нас все добре, ми вирішимо, коли підемо… А що ви думаєте? Яким буде наступний крок? Ви вважаєте, що повернемося назад? Ні, іншого шляху нема. Не турбуйтесь, назад не повернемося, — заявив тоді Пашинян.

Вірменія може приєднатися до ЄС

Першим з заявою з цього приводу виступив очільник МЗС Вірменії Арарат Мірзоян.

Він зазначив, що офіційний Єреван дійсно розглядає можливість подати заявку на членство в Євросоюзі.

Уже 13 березня Європейський парламент ухвалив резолюцію, що пропонує розглянути можливість членства Вірменії в ЄС.

Якщо Вірменія зацікавлена в отриманні статусу кандидата і продовжить іти шляхом стабільних реформ, що зміцнюють її демократію, це може стати основою для етапу трансформації у відносинах ЄС — Вірменія, — було сказано в документі.

За словами вірменського політолога Рубена Меграбяна, такий розвиток подій підтримують і прихильники чинної влади, і чимала частина позапарламентської опозиції.

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