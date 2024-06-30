Чи вийде Вірменія з ОДКБ — прогноз бійця Nemesis Group

Боєць Nemesis Group Фелікс "Джанич" в інтерв'ю Online.UA розповів про те, чи може Вірменія вийти з Організації договору про колективну безпеку.
Головні тези:
- Вірменія може вийти з ОДКБ за умови активних дій та готовності боротися за свою незалежність.
- Росія може намагатися призупинити вихід Вірменії з ОДКБ через пропаганду та погрози, проте бійці впевнені в успішності цього кроку.
- Фелікс 'Джанич' з Nemesis Group наголошує, що військова підтримка та готовність до боротьби є важливими чинниками для виходу Вірменії з ОДКБ.
- Військові розраховують на підтримку та розуміння спільноти, вважаючи, що над лише адекватні особи підтримають країну у цьому важливому рішенні.
- Питання виходу Вірменії з ОДКБ породжує політичну напругу в регіоні, однак бойовий оптимізм та впевненість у своїх силах дозволяють сподіватися на позитивний результат.
Чи вийде Вірменія з ОДКБ
Nemesis Group — це спільнота вірмен України, які є нащадками царства Багратуні, що приймають безпосередню участь в бойових діях у війни проти Росії з перших днів повномасштабного вторгнення. На наших шевронах зображений Ашот Залізний — цар Вірменії з роду Багратуні, та покровитель вірменського війська.
За словами Фелікса "Джанича", Вірменія зможе вийти з ОДКБ,
Боєць додав, що Вірменії треба готуватися тільки до того, “що треба буде боротися, боротися боротися і боротися”. Цій нації не звикати.
Якими способами росія може призупинити вихід з ОДКБ?
Військовий сподівається на те, що всі з головою і адекватні підтримають, а “неадекватні підуть звідси”.
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