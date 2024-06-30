Чи вийде Вірменія з ОДКБ — прогноз бійця Nemesis Group
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи вийде Вірменія з ОДКБ — прогноз бійця Nemesis Group

Боєць Nemesis Group Фелікс "Джанич"
Джерело:  online.ua

Боєць Nemesis Group Фелікс "Джанич" в інтерв'ю Online.UA розповів про те, чи може Вірменія вийти з Організації договору про колективну безпеку.

Головні тези:

  • Вірменія може вийти з ОДКБ за умови активних дій та готовності боротися за свою незалежність.
  • Росія може намагатися призупинити вихід Вірменії з ОДКБ через пропаганду та погрози, проте бійці впевнені в успішності цього кроку.
  • Фелікс 'Джанич' з Nemesis Group наголошує, що військова підтримка та готовність до боротьби є важливими чинниками для виходу Вірменії з ОДКБ.
  • Військові розраховують на підтримку та розуміння спільноти, вважаючи, що над лише адекватні особи підтримають країну у цьому важливому рішенні.
  • Питання виходу Вірменії з ОДКБ породжує політичну напругу в регіоні, однак бойовий оптимізм та впевненість у своїх силах дозволяють сподіватися на позитивний результат.

Чи вийде Вірменія з ОДКБ

Nemesis Group — це спільнота вірмен України, які є нащадками царства Багратуні, що приймають безпосередню участь в бойових діях у війни проти Росії з перших днів повномасштабного вторгнення. На наших шевронах зображений Ашот Залізний — цар Вірменії з роду Багратуні, та покровитель вірменського війська.

За словами Фелікса "Джанича", Вірменія зможе вийти з ОДКБ,

Звичайно росія буде намагатися максимально все переламати, щоб не було цього. Насилу, звичайно, але вона вийде. Як ми бачимо по даній ситуації, Пашинян же виступав з цими словами і з приводу Білорусі теж нова новина з'явилася.

Фелікс "Джанич"

Фелікс "Джанич"

Боєць Nemesis Group

Боєць додав, що Вірменії треба готуватися тільки до того, “що треба буде боротися, боротися боротися і боротися”. Цій нації не звикати.

Вона була, буде і ніхто її ніколи не поставить на коліна, — сказав він.

Якими способами росія може призупинити вихід з ОДКБ?

Перше — це пропаганда. Типу ви не зможете без нас або погрожувати в якихось моментах, що пропустить через свою територію там і всіляко десь частиною економіки, десь, може, братимуть участь у якихось там радах, вона буде постійно робити так, щоб Вірменія нікуди не пішла вперед, — зазначив "Джанич".

Військовий сподівається на те, що всі з головою і адекватні підтримають, а “неадекватні підуть звідси”.

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