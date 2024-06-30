Чи вийде Вірменія з ОДКБ — прогноз бійця Nemesis Group

Боєць Nemesis Group Фелікс "Джанич" в інтерв'ю Online.UA розповів про те, чи може Вірменія вийти з Організації договору про колективну безпеку.

Чи вийде Вірменія з ОДКБ

Nemesis Group — це спільнота вірмен України, які є нащадками царства Багратуні, що приймають безпосередню участь в бойових діях у війни проти Росії з перших днів повномасштабного вторгнення. На наших шевронах зображений Ашот Залізний — цар Вірменії з роду Багратуні, та покровитель вірменського війська.

За словами Фелікса "Джанича", Вірменія зможе вийти з ОДКБ,

Звичайно росія буде намагатися максимально все переламати, щоб не було цього. Насилу, звичайно, але вона вийде. Як ми бачимо по даній ситуації, Пашинян же виступав з цими словами і з приводу Білорусі теж нова новина з'явилася. Фелікс "Джанич" Боєць Nemesis Group

Боєць додав, що Вірменії треба готуватися тільки до того, “що треба буде боротися, боротися боротися і боротися”. Цій нації не звикати.

Вона була, буде і ніхто її ніколи не поставить на коліна, — сказав він. Поширити

Якими способами росія може призупинити вихід з ОДКБ?

Перше — це пропаганда. Типу ви не зможете без нас або погрожувати в якихось моментах, що пропустить через свою територію там і всіляко десь частиною економіки, десь, може, братимуть участь у якихось там радах, вона буде постійно робити так, щоб Вірменія нікуди не пішла вперед, — зазначив "Джанич". Поширити

Військовий сподівається на те, що всі з головою і адекватні підтримають, а “неадекватні підуть звідси”.