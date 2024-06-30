Выйдет ли Армения из ОДКБ — прогноз бойца Nemesis Group

Боец Nemesis Group Феликс "Джаныч" в интервью Online.UA рассказал о том, может ли Армения выйти из Организации договора о коллективной безопасности.

Выйдет ли Армения из ОДКБ

Nemesis Group — это сообщество армян Украины, которые являются потомками царства Багратуни, принимающими непосредственное участие в боевых действиях в войне против России с первых дней полномасштабного вторжения. На наших шевронах изображен Ашот Железный — царь Армении из рода Багратуни и покровитель армянского войска.

По словам Феликса "Джаныча", Армения сможет выйти из ОДКБ,

Конечно Россия будет стараться максимально все переломить, чтобы не было этого. С трудом, конечно, но она получится. Как мы видим по данной ситуации, Пашинян же выступал с этими словами и по поводу Белоруссии тоже новая новость появилась. Феликс "Джаныч" Боец Nemesis Group

Боец добавил, что Армении нужно готовиться только к тому, что нужно будет бороться, бороться бороться и бороться. Этой нации не привыкать.

Она была, будет и никто ее никогда не поставит на колени, — сказал он. Поделиться

Какими способами Россия может приостановить выход из ОДКБ?

Первое — это пропаганда. Типа вы не сможете без нас или угрожать в каких-то моментах, что пропустит через свою территорию там и всячески где-то частью экономики, где-то, может, будут участвовать в каких-то советах, она будет постоянно делать так, чтобы Армения никуда не пошла вперед, — отметил "Джаныч". Поделиться

Военный надеется на то, что все с головой и адекватные поддержат, а "неадекватные уйдут".