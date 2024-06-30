Выйдет ли Армения из ОДКБ — прогноз бойца Nemesis Group
Категория
Украина
Дата публикации

Выйдет ли Армения из ОДКБ — прогноз бойца Nemesis Group

Боец Nemesis Group Феликс "Джаныч"
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Источник:  online.ua

Боец Nemesis Group Феликс "Джаныч" в интервью Online.UA рассказал о том, может ли Армения выйти из Организации договора о коллективной безопасности.

Главные тезисы

  • Армения может выйти из ОДКБ при условии активных действий и готовности бороться за свою независимость.
  • Россия может пытаться приостановить выход Армении из ОДКБ из-за пропаганды и угроз, однако бойцы уверены в успешности этого шага.
  • Феликс 'Джаныч' из Nemesis Group отмечает, что военная поддержка и готовность к борьбе являются важными факторами для выхода Армении из ОДКБ.
  • Военные рассчитывают на поддержку и понимание сообщества, считая, что только адекватные лица поддержат страну в этом важном решении.
  • Вопрос выхода Армении из ОДКБ рождает политическое напряжение в регионе, однако боевой оптимизм и уверенность в своих силах позволяют надеяться на положительный результат.

Выйдет ли Армения из ОДКБ

Nemesis Group — это сообщество армян Украины, которые являются потомками царства Багратуни, принимающими непосредственное участие в боевых действиях в войне против России с первых дней полномасштабного вторжения. На наших шевронах изображен Ашот Железный — царь Армении из рода Багратуни и покровитель армянского войска.

По словам Феликса "Джаныча", Армения сможет выйти из ОДКБ,

Конечно Россия будет стараться максимально все переломить, чтобы не было этого. С трудом, конечно, но она получится. Как мы видим по данной ситуации, Пашинян же выступал с этими словами и по поводу Белоруссии тоже новая новость появилась.

Феликс "Джаныч"

Феликс "Джаныч"

Боец Nemesis Group

Боец добавил, что Армении нужно готовиться только к тому, что нужно будет бороться, бороться бороться и бороться. Этой нации не привыкать.

Она была, будет и никто ее никогда не поставит на колени, — сказал он.

Какими способами Россия может приостановить выход из ОДКБ?

Первое — это пропаганда. Типа вы не сможете без нас или угрожать в каких-то моментах, что пропустит через свою территорию там и всячески где-то частью экономики, где-то, может, будут участвовать в каких-то советах, она будет постоянно делать так, чтобы Армения никуда не пошла вперед, — отметил "Джаныч".

Военный надеется на то, что все с головой и адекватные поддержат, а "неадекватные уйдут".

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