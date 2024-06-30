Выйдет ли Армения из ОДКБ — прогноз бойца Nemesis Group

Боец Nemesis Group Феликс "Джаныч" в интервью Online.UA рассказал о том, может ли Армения выйти из Организации договора о коллективной безопасности.
Главные тезисы
- Армения может выйти из ОДКБ при условии активных действий и готовности бороться за свою независимость.
- Россия может пытаться приостановить выход Армении из ОДКБ из-за пропаганды и угроз, однако бойцы уверены в успешности этого шага.
- Феликс 'Джаныч' из Nemesis Group отмечает, что военная поддержка и готовность к борьбе являются важными факторами для выхода Армении из ОДКБ.
- Военные рассчитывают на поддержку и понимание сообщества, считая, что только адекватные лица поддержат страну в этом важном решении.
- Вопрос выхода Армении из ОДКБ рождает политическое напряжение в регионе, однако боевой оптимизм и уверенность в своих силах позволяют надеяться на положительный результат.
Выйдет ли Армения из ОДКБ
Nemesis Group — это сообщество армян Украины, которые являются потомками царства Багратуни, принимающими непосредственное участие в боевых действиях в войне против России с первых дней полномасштабного вторжения. На наших шевронах изображен Ашот Железный — царь Армении из рода Багратуни и покровитель армянского войска.
По словам Феликса "Джаныча", Армения сможет выйти из ОДКБ,
Боец добавил, что Армении нужно готовиться только к тому, что нужно будет бороться, бороться бороться и бороться. Этой нации не привыкать.
Какими способами Россия может приостановить выход из ОДКБ?
Военный надеется на то, что все с головой и адекватные поддержат, а "неадекватные уйдут".
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