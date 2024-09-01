На всех уровнях. Армения бросила новый вызов Путину

1 сентября армянский лидер Никол Пашинян официально заявил, что его страна заморозила свое участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "на всех уровнях".
Главные тезисы
- Армения рассматривает возможность окончательного выхода из ОДКБ.
- Премьер-министр Никол Пашинян поддерживает идею евроинтеграции и рассматривает возможность проведения реформ для укрепления демократии в стране.
- Европейский парламент уже выразил поддержку возможности членства Армении в ЕС.
Армения все ближе к окончательному выходу из ОДКБ
Премьер-министр Армении подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день он "считает это решение достаточным".
Он также публично поразмышлял о том, что должно произойти, чтобы его страна окончательно покинула организацию.
Что важно понимать, еще 12 июня 2024 года власти Армении официально заявили, что планируют выйти из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — созданной Россией организации безопасности, своего рода анти-НАТО.
Армения может присоединиться к ЕС
Первым с заявлением по этому поводу выступил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
Он отметил, что официальный Ереван действительно рассматривает возможность подать заявку на членство в Евросоюзе.
Уже 13 марта Европейский парламент принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность членства Армении в ЕС.
По словам армянского политолога Рубена Меграбяна, такое развитие событий поддерживают и сторонники действующей власти, и большая часть внепарламентской оппозиции.
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