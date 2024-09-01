На всех уровнях. Армения бросила новый вызов Путину
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Политика
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На всех уровнях. Армения бросила новый вызов Путину

Пашинян
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Источник:  online.ua

1 сентября армянский лидер Никол Пашинян официально заявил, что его страна заморозила свое участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "на всех уровнях".

Главные тезисы

  • Армения рассматривает возможность окончательного выхода из ОДКБ.
  • Премьер-министр Никол Пашинян поддерживает идею евроинтеграции и рассматривает возможность проведения реформ для укрепления демократии в стране.
  • Европейский парламент уже выразил поддержку возможности членства Армении в ЕС.

Армения все ближе к окончательному выходу из ОДКБ

Премьер-министр Армении подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день он "считает это решение достаточным".

Он также публично поразмышлял о том, что должно произойти, чтобы его страна окончательно покинула организацию.

Могут быть дискуссии... Я уважаю все мнения, но с другой стороны, мы приняли решение, которое приняли. В настоящее время мы не видим необходимости принимать другое решение, но это не означает, что мы не увидим необходимости принимать другое решение в следующий момент.

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении

Что важно понимать, еще 12 июня 2024 года власти Армении официально заявили, что планируют выйти из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — созданной Россией организации безопасности, своего рода анти-НАТО.

"Мы выйдем (из ОДКБ. — ред.), вы меня этим пугаете? У нас все хорошо, мы решим, когда выйдем… А что вы думаете? Каким будет следующий шаг? Вы считаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет .Не беспокойтесь, назад не вернемся, — заявил тогда Пашинян.

Армения может присоединиться к ЕС

Первым с заявлением по этому поводу выступил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Он отметил, что официальный Ереван действительно рассматривает возможность подать заявку на членство в Евросоюзе.

Уже 13 марта Европейский парламент принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность членства Армении в ЕС.

Если Армения заинтересована в получении статуса кандидата и продолжит идти по пути стабильных реформ, укрепляющих ее демократию, это может стать основой для этапа трансформации в отношениях ЕС — Армения, — сказано в документе.

По словам армянского политолога Рубена Меграбяна, такое развитие событий поддерживают и сторонники действующей власти, и большая часть внепарламентской оппозиции.

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