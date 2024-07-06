Армения, все еще входящая в подконтрольную России организации ОДКБ, планирует провести совместные военные учения с США.
Главные тезисы
- Совместные военные учения Армении и США Eagle Partner 2024 направлены на повышение уровня слаженности военных подразделений и обмен опытом в области управления.
- Учения предусматривают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами и повышение боеспособности военных подразделений Армении.
- Эксперты обсуждают возможность выхода Армении из ОДКБ и подчеркивают важность поддержки со стороны адекватных партнеров для успешного движения вперед и сохранения независимости.
- Боец Nemesis Group высказывает мнение о возможном выходе Армении из ОДКБ, указывая на старания России предотвратить это и необходимость борьбы за свои интересы.
- Важно, чтобы Армения имела поддержку адекватных партнеров для успешного противодействия возможным препятствиям со стороны других стран и сохранения своей независимости и суверенитета.
Что известно о совместных военных учениях Армении и США
Подчеркивается, что в учениях примут участие военные миротворческих бригад ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса.
В Минобороны отметили, что учения предусматривают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами во время выполнения миротворческих задач.
Цель учений – повышение уровня слаженности подразделений, участвующих в международных миссиях в рамках миротворческих операций, обмен опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение боеспособности армянского подразделения.
Выйдет ли Армения из ОДКБ
Боец Nemesis Group Феликс "Джаныч" в интервью Online.UA рассказал о том, может ли Армения выйти из Организации договора о коллективной безопасности.
По словам Феликса "Джаныча", Армения сможет выйти из ОДКБ.
Боец добавил, что Армении нужно готовиться только к тому, что нужно будет бороться, бороться бороться и бороться. Этой нации не привыкать.
Военный надеется на то, что все с головой и адекватные поддержат, а "неадекватные уйдут".
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