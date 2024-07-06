Армения, все еще входящая в подконтрольную России организации ОДКБ, планирует провести совместные военные учения с США.

Что известно о совместных военных учениях Армении и США

В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 15 по 24 июля в Армении состоятся совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2024, - отметили в Минобороны страны. Поделиться

Подчеркивается, что в учениях примут участие военные миротворческих бригад ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса.

В Минобороны отметили, что учения предусматривают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами во время выполнения миротворческих задач.

Цель учений – повышение уровня слаженности подразделений, участвующих в международных миссиях в рамках миротворческих операций, обмен опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение боеспособности армянского подразделения.

Выйдет ли Армения из ОДКБ

Боец Nemesis Group Феликс "Джаныч" в интервью Online.UA рассказал о том, может ли Армения выйти из Организации договора о коллективной безопасности.

По словам Феликса "Джаныча", Армения сможет выйти из ОДКБ.

Конечно Россия будет стараться максимально все переломить, чтобы не было этого. С трудом, конечно, но она получится. Как мы видим по данной ситуации, Пашинян же выступал с этими словами и по поводу Беларуси тоже новая новость появилась, – прогнозирует "Джаныч". Поделиться

Боец добавил, что Армении нужно готовиться только к тому, что нужно будет бороться, бороться бороться и бороться. Этой нации не привыкать.

Первое – это пропаганда. Типа вы не сможете без нас или угрожать в каких-то моментах, что пропустит через свою территорию там и всячески где-то частью экономики, где-то, может, будут участвовать в каких-то советах, она будет постоянно делать так, чтобы Армения никуда не пошла вперед, — отметил "Джаныч". Поделиться

Военный надеется на то, что все с головой и адекватные поддержат, а "неадекватные уйдут".