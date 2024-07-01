Боец Nemesis Group "Джаныч" обратился с мощным месседжем к армянам

Боец Nemesis Group Феликс "Джаныч" в интервью Online.UA поделился мощным месседжем армянам.
Главные тезисы
- Боец Nemesis Group Феликс 'Джаныч' обратился с мощным месседжем в армяне, призывая к поддержке и единению в борьбе против России.
- Участники Nemesis Group – это потомки царства Багратуни, которые активно присоединились к войне защиты Украины и проявили настоящую мотивацию защищать свою родину.
- Феликс 'Джаныч' подчеркивает важность поддержки друг друга и объединения в борьбе, создавая историю и становясь легендами.
- Армянские добровольцы, воюющие за Украину, выходят на общение с Nemesis Group, имея мотивацию защищать свою родину и правду.
- По словам бойца Феликса 'Джанича', у каждой страны своя история, но важно объединиться и бороться за справедливость вместе.
Как "Джаныч" обратился к армянам
Nemesis Group — это сообщество армян Украины, которые являются потомками царства Багратуни, принимающими непосредственное участие в боевых действиях в войне против России с первых дней полномасштабного вторжения. На наших шевронах изображен Ашот Железный — царь Армении из рода Багратуни и покровитель армянского войска.
По его словам, важно поддерживать друг друга.
Кроме того, Феликс "Джаныч" пожелал всем армянам и украинцам удачи.
"Джаныч" раскрыл мотивацию добровольцев из Армении, воюющих за Украину против РФ
Как отмечает боец Nemesis Group, он действительно общается со многими из них.
Феликс "Джаныч" рассказывает, что армянские добровольцы самостоятельно выходят на их сообщество, ведь следят за деятельностью и успехами Nemesis Group.
Мотивация у таких воинов всегда одинакова — защищать свою родину, защищать Украину, а также стоять за правду.
Потому что, отмечу на одном моменте, как оказывается, во время этой войны стало понятно, что у каждой страны своя история, у каждой такое чувство, будто каждый жил в своем мире, на своем земном шаре, и своя была история, и никто никого не знал. А тут сбросили всех на одну землю, и все: "у меня своя история, ни у меня своя", — объясняет Феликс "Джаныч".
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