Боец Nemesis Group "Джаныч" обратился с мощным месседжем к армянам
Категория
Мир
Дата публикации

Боец Nemesis Group "Джаныч" обратился с мощным месседжем к армянам

Боец Nemesis Group "Джаныч" обратился с мощным месседжем к армянам
Читати українською
Источник:  online.ua

Боец Nemesis Group Феликс "Джаныч" в интервью Online.UA поделился мощным месседжем армянам.

Главные тезисы

  • Боец Nemesis Group Феликс 'Джаныч' обратился с мощным месседжем в армяне, призывая к поддержке и единению в борьбе против России.
  • Участники Nemesis Group – это потомки царства Багратуни, которые активно присоединились к войне защиты Украины и проявили настоящую мотивацию защищать свою родину.
  • Феликс 'Джаныч' подчеркивает важность поддержки друг друга и объединения в борьбе, создавая историю и становясь легендами.
  • Армянские добровольцы, воюющие за Украину, выходят на общение с Nemesis Group, имея мотивацию защищать свою родину и правду.
  • По словам бойца Феликса 'Джанича', у каждой страны своя история, но важно объединиться и бороться за справедливость вместе.

Как "Джаныч" обратился к армянам

Nemesis Group — это сообщество армян Украины, которые являются потомками царства Багратуни, принимающими непосредственное участие в боевых действиях в войне против России с первых дней полномасштабного вторжения. На наших шевронах изображен Ашот Железный — царь Армении из рода Багратуни и покровитель армянского войска.

Не надо бояться, что там рассказывают вне фронта, как там страшно, как там все остальное. Я просто хочу сказать так: страшно даже военному и мне бывало когда-то страшно и моим братьям и всем страшно бывало. Но мы же пишем историю, тот украинец, которого показывают по телевизору, медали дают, он же написал историю, он был обычным пацаном.

Феликс "Джаныч"

Феликс "Джаныч"

Боец Nemesis Group

По его словам, важно поддерживать друг друга.

Не нужно слушать, что говорят. Любите своих пацанов, поддерживайте, и кто действительно чувствует силу — идите и сражайтесь рядом с такими пацанами, которые пишут историю и становятся легендами, становятся героями. Потому что с такими людьми находиться это один кайф, ты получаешь такую мотивацию, что нереально, — заявил боец.

Кроме того, Феликс "Джаныч" пожелал всем армянам и украинцам удачи.

Чтобы поскорее закончилась в нашей Армении война, все стало на свои места, как должно быть и спасибо своим братьям, стоящим на защите Украины, сердечный им, кого знаю и кого не знаю, еще не успел познакомиться, всем слава, они красавцы, — добавил он.

"Джаныч" раскрыл мотивацию добровольцев из Армении, воюющих за Украину против РФ

Как отмечает боец Nemesis Group, он действительно общается со многими из них.

Феликс "Джаныч" рассказывает, что армянские добровольцы самостоятельно выходят на их сообщество, ведь следят за деятельностью и успехами Nemesis Group.

Мотивация у таких воинов всегда одинакова — защищать свою родину, защищать Украину, а также стоять за правду.

Потому что, отмечу на одном моменте, как оказывается, во время этой войны стало понятно, что у каждой страны своя история, у каждой такое чувство, будто каждый жил в своем мире, на своем земном шаре, и своя была история, и никто никого не знал. А тут сбросили всех на одну землю, и все: "у меня своя история, ни у меня своя", — объясняет Феликс "Джаныч".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Что нужно Украине для победы. Боец Nemesis Group "Джанич" назвал главные условия
Феликс "Джанич"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как российская пропаганда влияет на Армению — ответ бойца Nemesis Group "Джанича"
Как российская пропаганда влияет на Армению — ответ бойца Nemesis Group "Джанича"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Боец Nemesis Group "Джаныч" объяснил феномен российских освободительных сил
Джаныч

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?