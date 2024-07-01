Боец Nemesis Group "Джаныч" обратился с мощным месседжем к армянам

Как "Джаныч" обратился к армянам

Nemesis Group — это сообщество армян Украины, которые являются потомками царства Багратуни, принимающими непосредственное участие в боевых действиях в войне против России с первых дней полномасштабного вторжения. На наших шевронах изображен Ашот Железный — царь Армении из рода Багратуни и покровитель армянского войска.

Не надо бояться, что там рассказывают вне фронта, как там страшно, как там все остальное. Я просто хочу сказать так: страшно даже военному и мне бывало когда-то страшно и моим братьям и всем страшно бывало. Но мы же пишем историю, тот украинец, которого показывают по телевизору, медали дают, он же написал историю, он был обычным пацаном. Феликс "Джаныч" Боец Nemesis Group

По его словам, важно поддерживать друг друга.

Не нужно слушать, что говорят. Любите своих пацанов, поддерживайте, и кто действительно чувствует силу — идите и сражайтесь рядом с такими пацанами, которые пишут историю и становятся легендами, становятся героями. Потому что с такими людьми находиться это один кайф, ты получаешь такую мотивацию, что нереально, — заявил боец. Поделиться

Кроме того, Феликс "Джаныч" пожелал всем армянам и украинцам удачи.

Чтобы поскорее закончилась в нашей Армении война, все стало на свои места, как должно быть и спасибо своим братьям, стоящим на защите Украины, сердечный им, кого знаю и кого не знаю, еще не успел познакомиться, всем слава, они красавцы, — добавил он. Поделиться

"Джаныч" раскрыл мотивацию добровольцев из Армении, воюющих за Украину против РФ

Как отмечает боец Nemesis Group, он действительно общается со многими из них.

Феликс "Джаныч" рассказывает, что армянские добровольцы самостоятельно выходят на их сообщество, ведь следят за деятельностью и успехами Nemesis Group.

Мотивация у таких воинов всегда одинакова — защищать свою родину, защищать Украину, а также стоять за правду.