Боєць Nemesis Group “Джанич” звернувся з потужним меседжем до вірменів

Як “Джанич" звернувся до вірмен

Nemesis Group — це спільнота вірмен України, які є нащадками царства Багратуні, що приймають безпосередню участь в бойових діях у війни проти Росії з перших днів повномасштабного вторгнення. На наших шевронах зображений Ашот Залізний — цар Вірменії з роду Багратуні, та покровитель вірменського війська.

Не треба боятися, що там розповідають поза фронтом, як там страшно, як там все інше. Я просто хочу сказати так: страшно навіть військовому і мені бувало колись страшно і моїм братам і всім страшно бувало. Але ми ж пишемо історію, той українець, якого показують по телевізору, медалі дають, він же написав історію, він же був звичайний пацаном. Фелікс "Джанич" Боєць Nemesis Group

За його словами, важливо підтримувати один одного.

Не треба слухати, що говорять. Любіть своїх пацанів, підтримуйте, і хто справді відчуває силу — йдіть і боріться поруч із такими пацанами, які пишуть історію і стають легендами, стають героями. Тому що з такими людьми перебувати, це один кайф, ти отримуєш таку мотивацію, що нереально, — заявив боєць. Поширити

Крім того, Фелікс "Джанич" побажав всім вірменам і українцям удачі.

Щоб пошвидше закінчилася в нашій Вірменії війна, все стало на свої місця, як повинно бути і дякую своїм братам, які стоять на захисті України, сердечний їм, кого знаю і кого не знаю, ще не встиг познайомитися, всім слава, вони красені, — додав він. Поширити

“Джанич” розкрив мотивацію добровольців з Вірменії, які воюють за Україну проти РФ

Як зазначає боєць Nemesis Group, він дійсно спілкується з багатьма із них.

Фелікс “Джанич” розповідає, що вірменські добровольці самостійно виходять на їхню спільноту, адже стежать за діяльністю та успіхами Nemesis Group.

Мотивація у таких воїнів завжди однакова — захищати свою батьківщину, захищати Україну, а також стояти за правду.