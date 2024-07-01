Боєць Nemesis Group “Джанич” звернувся з потужним меседжем до вірменів

Боєць Nemesis Group Фелікс "Джанич" в інтерв'ю Online.UA поділився потужним меседжем до вірменів.
Головні тези:
- Боєць Nemesis Group Фелікс 'Джанич' звернувся з потужним меседжем до вірмен, закликаючи до підтримки та єднання в боротьбі проти Росії.
- Учасники Nemesis Group - це нащадки царства Багратуні, що активно долучились до війни захисту України та виявили справжню мотивацію захищати свою батьківщину.
- Фелікс 'Джанич' підкреслює важливість підтримки один одного та об'єднання в боротьбі, створюючи історію та стаючи легендами.
- Вірменські добровольці, які воюють за Україну, виходять на спілкування з Nemesis Group, маючи мотивацію захищати свою батьківщину та правду.
- За словами бійця Фелікса 'Джанича', у кожної країни своя історія, але важливо об'єднатися та боротися за справедливість разом.
Як “Джанич" звернувся до вірмен
Nemesis Group — це спільнота вірмен України, які є нащадками царства Багратуні, що приймають безпосередню участь в бойових діях у війни проти Росії з перших днів повномасштабного вторгнення. На наших шевронах зображений Ашот Залізний — цар Вірменії з роду Багратуні, та покровитель вірменського війська.
За його словами, важливо підтримувати один одного.
Крім того, Фелікс "Джанич" побажав всім вірменам і українцям удачі.
“Джанич” розкрив мотивацію добровольців з Вірменії, які воюють за Україну проти РФ
Як зазначає боєць Nemesis Group, він дійсно спілкується з багатьма із них.
Фелікс “Джанич” розповідає, що вірменські добровольці самостійно виходять на їхню спільноту, адже стежать за діяльністю та успіхами Nemesis Group.
Мотивація у таких воїнів завжди однакова — захищати свою батьківщину, захищати Україну, а також стояти за правду.
Тому що, наголошу на одному моменті, як виявляється, під час цієї війни стало зрозуміло, що в кожної країни своя історія, у кожної таке відчуття, наче кожен жив у своєму світі, на своїй земній кулі, і своя була історія, і ніхто нікого не знав. А тут скинули всіх на одну землю, і все: "у мене своя історія, ні в мене своя", — пояснює Фелікс “Джанич”.
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