Боєць Nemesis Group “Джанич” пояснив феномен російських визвольних сил

Боєць Nemesis Group Фелікс "Джанич" в інтерв'ю Online.UA поділився своєю думкою щодо свідомих росіян, які розуміють дії Путіна в Україні та Росії.
Головні тези:
- Росіяни, що усвідомлюють дії Путіна в Україні та РФ, виявляють бажання вступити до добровольчих корпусів, як доказ відчуття своєї історії та правди.
- Боєць Nemesis Group розкриває рабський менталітет у Росії, який призводить до відсутності свободи думки та самовираження.
- Мотивація воїнів з Вірменії у боротьбі проти РФ полягає у бажанні захищати батьківщину, Україну та стояти за правду, що спричинено відчуттям власної історії.
- Nemesis Group як спільнота українських вірмен бере активну участь у війні проти Росії від перших днів повномасштабної війни.
- Ідеологія Nemesis Group ґрунтується на спадщині царства Багратуні та Ашота Залізного, що символізує патріотизм та відданість вірменському корінню.
РДК усвідомлює, що насправді відбувається в Росії — Джанич
На думку Джанича, у Росії плекається рабський менталітет.
А це що, до чого це призводить? Призводить до рабства. У тебе немає своєї думки, ти маєш робити те, що тобі кажуть. Максимум — можеш сходити по хліб, скупитися, піти з друзями погуляти, але неголосно, а якщо щось скажеш, одразу поїдеш на “СВО”.
“Джанич” розкрив мотивацію добровольців з Вірменії, які воюють за Україну проти РФ
Як зазначає боєць Nemesis Group, він дійсно спілкується з багатьма із них.
Фелікс “Джанич” розповідає, що вірменські добровольці самостійно виходять на їхню спільноту, адже стежать за діяльністю та успіхами Nemesis Group.
Мотивація у таких воїнів завжди однакова — захищати свою батьківщину, захищати Україну, а також стояти за правду.
Тому що, наголошу на одному моменті, як виявляється, під час цієї війни стало зрозуміло, що в кожної країни своя історія, у кожної таке відчуття, наче кожен жив у своєму світі, на своїй земній кулі, і своя була історія, і ніхто нікого не знав. А тут скинули всіх на одну землю, і все: "у мене своя історія, ні в мене своя".
Nemesis Group: що відомо
Nemesis Group — це спільнота вірмен України, які є нащадками царства Багратуні, що беруть безпосередню участь в бойових діях у війни проти Росії з перших днів повномасштабного вторгнення.
На шевронах угруповання зображений Ашот Залізний — цар Вірменії з роду Багратуні та покровитель вірменського війська.
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