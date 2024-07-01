Боєць Nemesis Group “Джанич” пояснив феномен російських визвольних сил

РДК усвідомлює, що насправді відбувається в Росії — Джанич

Існують (росіяни, які розуміють, що творить Путін в Україні та в РФ — ред.). Перший приклад наведу росіян — це добровольчий корпус, РДК. На початку війни ніхто б у це не повірив, ніхто. Зараз всі прекрасно вірять і, як ми бачимо, факт є фактом. Тут люди навіть якесь бажання виявляють звідти приїхати сюди, і ми це бачимо в реальності, ми не бачимо на словах, як це каже Росія, історіями, і все інше. Поширити

Ми віримо фактам, і є такі люди, які усвідомлюють (у Росії — ред.), просто вони не можуть сказати це. Тому що там за кожне слово, яке говориться проти уряду, — покарання. Фелікс "Джанич" Боєць Nemesis Group

На думку Джанича, у Росії плекається рабський менталітет.

А це що, до чого це призводить? Призводить до рабства. У тебе немає своєї думки, ти маєш робити те, що тобі кажуть. Максимум — можеш сходити по хліб, скупитися, піти з друзями погуляти, але неголосно, а якщо щось скажеш, одразу поїдеш на “СВО”.

“Джанич” розкрив мотивацію добровольців з Вірменії, які воюють за Україну проти РФ

Як зазначає боєць Nemesis Group, він дійсно спілкується з багатьма із них.

Фелікс “Джанич” розповідає, що вірменські добровольці самостійно виходять на їхню спільноту, адже стежать за діяльністю та успіхами Nemesis Group.

Мотивація у таких воїнів завжди однакова — захищати свою батьківщину, захищати Україну, а також стояти за правду.

Тому що, наголошу на одному моменті, як виявляється, під час цієї війни стало зрозуміло, що в кожної країни своя історія, у кожної таке відчуття, наче кожен жив у своєму світі, на своїй земній кулі, і своя була історія, і ніхто нікого не знав. А тут скинули всіх на одну землю, і все: "у мене своя історія, ні в мене своя".

Nemesis Group: що відомо

Nemesis Group — це спільнота вірмен України, які є нащадками царства Багратуні, що беруть безпосередню участь в бойових діях у війни проти Росії з перших днів повномасштабного вторгнення.

На шевронах угруповання зображений Ашот Залізний — цар Вірменії з роду Багратуні та покровитель вірменського війська.