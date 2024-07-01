Боец Nemesis Group "Джаныч" объяснил феномен российских освободительных сил

РДК осознает, что на самом деле происходит в России — Джаныч

Существуют (россияне, которые понимают, что творит Путин в Украине и РФ — ред.). Первый пример приведу россиян — это добровольческий корпус, РДК. В начале войны никто бы в это не поверил, никто. Сейчас все прекрасно верят и, как мы видим, факт есть факт. Здесь люди даже какое-то желание выказывают оттуда приехать сюда, и мы это видим в реальности, мы не видим на словах, как это говорит Россия, историями, и все остальное. Поделиться

Мы верим фактам, и есть люди, которые осознают (в России — ред.), просто они не могут сказать это. Потому что там за каждое слово, которое говорится против правительства, — наказание. Феликс "Джаныч" Боец Nemesis Group

По мнению Джанича, в России питается рабский менталитет.

А это что, к чему это приводит? Приводит к рабству. У тебя нет своего мнения, ты должен делать то, что тебе говорят. Максимум — можешь сходить за хлебом, жадничать, пойти с друзьями погулять, но негромко, а если что-то скажешь, сразу поедешь на СВО.

"Джаныч" раскрыл мотивацию добровольцев из Армении, воюющих за Украину против РФ

Как отмечает боец Nemesis Group, он действительно общается со многими из них.

Феликс "Джаныч" рассказывает, что армянские добровольцы самостоятельно выходят на их сообщество, ведь следят за деятельностью и успехами Nemesis Group.

Мотивация у таких воинов всегда одинакова — защищать свою родину, защищать Украину, а также стоять за правду.

Потому что, отмечу на одном моменте, как оказывается, во время этой войны стало понятно, что у каждой страны своя история, у каждой такое чувство, будто каждый жил в своем мире, на своем земном шаре, и своя была история, и никто никого не знал. А тут скинули всех на одну землю, и все: "у меня своя история, ни у меня своя".

Nemesis Group: что известно

Nemesis Group — это сообщество армян Украины, которые являются потомками царства Багратуни, непосредственно участвующими в боевых действиях в войне против России с первых дней полномасштабного вторжения.

На шевронах группировки изображен Ашот Железный — царь Армении из рода Багратуни и покровитель армянского войска.