Вірменія, яка все ще входить до підконтрольної Росії організації ОДКБ, планує провести спільні військові навчання зі США.
Головні тези:
- Спільні військові навчання Eagle Partner 2024 між Вірменією та США спрямовані на підвищення рівня злагодження військових підрозділів і обмін досвідом у галузі управління.
- Навчання передбачають операції зі стабілізації відносин між конфліктуючими сторонами та підвищення боєздатності військових підрозділів.
- Експерт прогнозує можливість виходу Вірменії з ОДКБ та підкреслює необхідність готуватися до боротьби за свої інтереси.
- Росія може намагатися перешкодити виходу Вірменії з ОДКБ, проте експерт вважає, що це не завадить країні реалізувати свої плани.
- Важливо, щоб Вірменія мала підтримку адекватних партнерів для успішного руху вперед та збереження своєї незалежності і суверенітету.
Що відомо про спільні військові навчання Вірменії та США
Підкреслюється, що у навчаннях візьмуть участь військові миротворчих бригад ЗС Вірменії , сухопутних військ США у Європі та Африці та Національної гвардії Канзасу.
У Міноборони зазначили, що навчання передбачають операції зі стабілізації відносин між сторонами, що конфліктують, під час виконання миротворчих завдань.
Мета навчань – підвищення рівня злагодження підрозділів, що беруть участь у міжнародних місіях у межах миротворчих операцій, обмін досвідом у галузі управління та тактичної комунікації, а також підвищення боєздатності вірменського підрозділу.
Чи вийде Вірменія з ОДКБ
Боєць Nemesis Group Фелікс "Джанич" в інтерв'ю Online.UA розповів про те, чи може Вірменія вийти з Організації договору про колективну безпеку.
За словами Фелікса "Джанича", Вірменія зможе вийти з ОДКБ.
Боєць додав, що Вірменії треба готуватися тільки до того, “що треба буде боротися, боротися боротися і боротися”. Цій нації не звикати.
Військовий сподівається на те, що всі з головою і адекватні підтримають, а “неадекватні підуть звідси”.
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