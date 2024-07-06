Вірменія планує провести спільні військові навчання зі США
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Вірменія планує провести спільні військові навчання зі США

Армія Вірменії
Джерело:  СНБ Вірменії

Вірменія, яка все ще входить до підконтрольної Росії організації ОДКБ, планує провести спільні військові навчання зі США. 

Головні тези:

  • Спільні військові навчання Eagle Partner 2024 між Вірменією та США спрямовані на підвищення рівня злагодження військових підрозділів і обмін досвідом у галузі управління.
  • Навчання передбачають операції зі стабілізації відносин між конфліктуючими сторонами та підвищення боєздатності військових підрозділів.
  • Експерт прогнозує можливість виходу Вірменії з ОДКБ та підкреслює необхідність готуватися до боротьби за свої інтереси.
  • Росія може намагатися перешкодити виходу Вірменії з ОДКБ, проте експерт вважає, що це не завадить країні реалізувати свої плани.
  • Важливо, щоб Вірменія мала підтримку адекватних партнерів для успішного руху вперед та збереження своєї незалежності і суверенітету.

Що відомо про спільні військові навчання Вірменії та США

У межах підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях з 15 до 24 липня у Вірменії відбудуться спільні вірмено-американські навчання Eagle Partner 2024, - зазначили в Міноборони країни.

Підкреслюється, що у навчаннях візьмуть участь військові миротворчих бригад ЗС Вірменії , сухопутних військ США у Європі та Африці та Національної гвардії Канзасу.

У Міноборони зазначили, що навчання передбачають операції зі стабілізації відносин між сторонами, що конфліктують, під час виконання миротворчих завдань.

Мета навчань – підвищення рівня злагодження підрозділів, що беруть участь у міжнародних місіях у межах миротворчих операцій, обмін досвідом у галузі управління та тактичної комунікації, а також підвищення боєздатності вірменського підрозділу.

Чи вийде Вірменія з ОДКБ

Боєць Nemesis Group Фелікс "Джанич" в інтерв'ю Online.UA розповів про те, чи може Вірменія вийти з Організації договору про колективну безпеку.

За словами Фелікса "Джанича", Вірменія зможе вийти з ОДКБ.

Звичайно росія буде намагатися максимально все переламати, щоб не було цього. Насилу, звичайно, але вона вийде. Як ми бачимо по даній ситуації, Пашинян же виступав з цими словами і з приводу Білорусі теж нова новина з'явилася, - прогнозує "Джанич”.

Боєць додав, що Вірменії треба готуватися тільки до того, “що треба буде боротися, боротися боротися і боротися”. Цій нації не звикати.

Перше — це пропаганда. Типу ви не зможете без нас або погрожувати в якихось моментах, що пропустить через свою територію там і всіляко десь частиною економіки, десь, може, братимуть участь у якихось там радах, вона буде постійно робити так, щоб Вірменія нікуди не пішла вперед, — зазначив "Джанич".

Військовий сподівається на те, що всі з головою і адекватні підтримають, а “неадекватні підуть звідси”.

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