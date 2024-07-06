Вірменія, яка все ще входить до підконтрольної Росії організації ОДКБ, планує провести спільні військові навчання зі США.

Що відомо про спільні військові навчання Вірменії та США

У межах підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях з 15 до 24 липня у Вірменії відбудуться спільні вірмено-американські навчання Eagle Partner 2024, - зазначили в Міноборони країни. Поширити

Підкреслюється, що у навчаннях візьмуть участь військові миротворчих бригад ЗС Вірменії , сухопутних військ США у Європі та Африці та Національної гвардії Канзасу.

У Міноборони зазначили, що навчання передбачають операції зі стабілізації відносин між сторонами, що конфліктують, під час виконання миротворчих завдань.

Мета навчань – підвищення рівня злагодження підрозділів, що беруть участь у міжнародних місіях у межах миротворчих операцій, обмін досвідом у галузі управління та тактичної комунікації, а також підвищення боєздатності вірменського підрозділу.

Чи вийде Вірменія з ОДКБ

Боєць Nemesis Group Фелікс "Джанич" в інтерв'ю Online.UA розповів про те, чи може Вірменія вийти з Організації договору про колективну безпеку.

За словами Фелікса "Джанича", Вірменія зможе вийти з ОДКБ.

Звичайно росія буде намагатися максимально все переламати, щоб не було цього. Насилу, звичайно, але вона вийде. Як ми бачимо по даній ситуації, Пашинян же виступав з цими словами і з приводу Білорусі теж нова новина з'явилася, - прогнозує "Джанич”. Поширити

Боєць додав, що Вірменії треба готуватися тільки до того, “що треба буде боротися, боротися боротися і боротися”. Цій нації не звикати.

Перше — це пропаганда. Типу ви не зможете без нас або погрожувати в якихось моментах, що пропустить через свою територію там і всіляко десь частиною економіки, десь, може, братимуть участь у якихось там радах, вона буде постійно робити так, щоб Вірменія нікуди не пішла вперед, — зазначив "Джанич". Поширити

Військовий сподівається на те, що всі з головою і адекватні підтримають, а “неадекватні підуть звідси”.