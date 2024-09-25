Путін знову почав лякати світ змінами в ядерній доктрині Росії

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін 25 вересня вніс зміни в російську доктрину ядерного стримування. Про це російський диктатор повідомив на нараді Радбезу РФ.

Путін знову почав лякати світ ядерною зброєю

Керівник країни-агресорки звернув увагу присутніх на Радбезі, що в "оновленій редакції документа агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на Російську Федерацію".

Путін розширив "категорію держав і військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування". Також у документі доповнили перелік "військових загроз, для нейтралізації яких виконуються заходи ядерного стримування".

При цьому підставою для ядерної відповіді стане "критична загроза суверенітету РФ і звичайною зброєю". Що означає "критична загроза", Путін не уточнив.

За словами російського диктатора, ядерна відповідь виникне при "перевіреній інформації про старт у бік Росії засобів повітряно-космічного нападу". Це "літаки стратегічної та тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати".

Також нелегітимний президент країни-агресорки зазначив, що буде відповідати ядеркою, якщо хтось нападе на Білорусь.

Росія змінює ядерну доктрину

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков на початку вересня 2024 року заявив, що Росія має намір змінити свою ядерну доктрину на основі аналізу конфліктів останніх років і "ескалаційного курсу" Заходу.

Зараз триває процес доведення відповідного документа, однак про конкретні терміни його завершення говорити поки що зарано. Час завершення цієї роботи — питання досить непросте, з урахуванням того, що йдеться про найважливіші аспекти забезпечення нашої національної безпеки, — заявив він. Поширити

Раніше ЗМІ повідомили, що Росія ще до повномасштабного вторгнення в Україну готувала свій військово-морський флот для ударів по об'єктах у глибині Європи ракетами з ядерними боєголовками в разі потенційного конфлікту з НАТО.