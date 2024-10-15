КНДР відправляє своїх солдатів на фронт в Україну заради зміцнення звʼязків з РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

КНДР відправляє своїх солдатів на фронт в Україну заради зміцнення звʼязків з РФ

КНДР відправляє своїх солдатів на фронт в Україну заради зміцнення звʼязків з РФ
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Джерело:  The Washington Post

Відправка солдатів КНДР для підтримки РФ у війні проти України може стати для режиму Кім Чен Ина джерелом цінної "іноземної валюти" та ще більше зміцнити його зв'язки з Кремлем.

Головні тези:

  • Відправка солдатів КНДР на фронт відбувається для зміцнення зв'язків з Росією та отримання іноземної валюти для режиму Кім Чен Ина.
  • Північнокорейські солдати можуть бути відправлені до України для підтримки Росії в війні на Донбасі.
  • Після пандемії COVID-19 Північна Корея шукає нові джерела доходу, і відправка працівників за кордон може стати ключовим економічним чинником для режиму.
  • Президент України повідомив про фактичне включення КНДР у війну на Донбасі на боці Росії та обіцяв захищати країну від будь-яких загроз.
  • За участь КНДР у військових діях на Донбасі стежить українська розвідка, що свідчить і про інші можливі інвестиції у затягування війни з боку інших країн.

Для чого КНДР відправляє свою армію на фронт в Україну

Як зазначає видання, за словами анонімного представника української військової розвідки, "кілька тисяч" північнокорейських солдатів зараз проходять підготовку в Росії і можуть бути відправлені на фронт в Україні до кінця року.

Як повідомляє Daily NK, солдати КНДР, ймовірно, вже присутні в Росії, допомагаючи у відновленні окупованого Донбасу. За даними видання, Пхеньян направив близько 150 нових робітників для участі в реконструкційних роботах на територіях, захоплених Росією.

Ще у 2022 році російські чиновники позитивно оцінили участь північнокорейських працівників у подоланні дефіциту робочої сили. Посол Росії в КНДР Олександр Мацегора заявив, що північнокорейські будівельники важливі для відновлення соціальної та інфраструктурної сфер Донбасу.

Північна Корея має тривалу історію відправки своїх громадян на роботу до Росії для отримання іноземної валюти, що підтримує її економіку. Після пандемії COVID-19 та закриття кордонів з Китаєм, основним торгівельним партнером Пхеньяна, потреба в нових джерелах доходу стала ще гострішою. Заробітки від працівників за кордоном є ключовими для економічної стабільності режиму Кім Чен Ина, пише видання

Північнокорейські робітники, здебільшого чоловіки, працюють у важких умовах, без належного захисного спорядження чи навчання. Після прибуття до Росії їхні паспорти конфіскують, а сім'ї залишаються в КНДР, що унеможливлює втечу.

КНДР включилася у війну проти України

Українська розвідка має дані, які свідчать про участь Північної Кореї у війні проти України на боці Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 14 жовтня.

За його словами, йдеться про "фактичне включення" КНДР у війну. Крім того, розвідка доповіла про відносини Росії з деякими іншими країнами, "які, на жаль, інвестують у затягування війни".

Зеленський запевнив, що хоч би хто допомагав Росії, військово-політичне керівництво реагуватиме на будь-які випадки "так жорстко, як потрібно для захисту України".

Буде й відповідна наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали, — додав Володимир Зеленський.

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