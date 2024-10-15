КНДР відправляє своїх солдатів на фронт в Україну заради зміцнення звʼязків з РФ

Відправка солдатів КНДР для підтримки РФ у війні проти України може стати для режиму Кім Чен Ина джерелом цінної "іноземної валюти" та ще більше зміцнити його зв'язки з Кремлем.
Головні тези:
- Відправка солдатів КНДР на фронт відбувається для зміцнення зв'язків з Росією та отримання іноземної валюти для режиму Кім Чен Ина.
- Північнокорейські солдати можуть бути відправлені до України для підтримки Росії в війні на Донбасі.
- Після пандемії COVID-19 Північна Корея шукає нові джерела доходу, і відправка працівників за кордон може стати ключовим економічним чинником для режиму.
- Президент України повідомив про фактичне включення КНДР у війну на Донбасі на боці Росії та обіцяв захищати країну від будь-яких загроз.
- За участь КНДР у військових діях на Донбасі стежить українська розвідка, що свідчить і про інші можливі інвестиції у затягування війни з боку інших країн.
Для чого КНДР відправляє свою армію на фронт в Україну
Як зазначає видання, за словами анонімного представника української військової розвідки, "кілька тисяч" північнокорейських солдатів зараз проходять підготовку в Росії і можуть бути відправлені на фронт в Україні до кінця року.
Як повідомляє Daily NK, солдати КНДР, ймовірно, вже присутні в Росії, допомагаючи у відновленні окупованого Донбасу. За даними видання, Пхеньян направив близько 150 нових робітників для участі в реконструкційних роботах на територіях, захоплених Росією.
Ще у 2022 році російські чиновники позитивно оцінили участь північнокорейських працівників у подоланні дефіциту робочої сили. Посол Росії в КНДР Олександр Мацегора заявив, що північнокорейські будівельники важливі для відновлення соціальної та інфраструктурної сфер Донбасу.
Північнокорейські робітники, здебільшого чоловіки, працюють у важких умовах, без належного захисного спорядження чи навчання. Після прибуття до Росії їхні паспорти конфіскують, а сім'ї залишаються в КНДР, що унеможливлює втечу.
КНДР включилася у війну проти України
Українська розвідка має дані, які свідчать про участь Північної Кореї у війні проти України на боці Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 14 жовтня.
За його словами, йдеться про "фактичне включення" КНДР у війну. Крім того, розвідка доповіла про відносини Росії з деякими іншими країнами, "які, на жаль, інвестують у затягування війни".
Зеленський запевнив, що хоч би хто допомагав Росії, військово-політичне керівництво реагуватиме на будь-які випадки "так жорстко, як потрібно для захисту України".
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