КНДР взорвала дороги в Южную Корею — что известно
Категория
Мир
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КНДР взорвала дороги в Южную Корею — что известно

КНДР взорвала дороги в Южную Корею — что известно
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Источник:  Yonhap

Северная Корея взорвала со своей стороны дороги, соединяющие страну с Южной Кореей. В Сеуле заявили, что знали о планах КНДР.

Главные тезисы

  • Северная Корея взорвала дороги, соединяющие страну с Южной Кореей, вызывая усиление напряженности на полуострове.
  • Намерения КНДР включают пересмотр конституции с целью убрать декларацию о мирном объединении с Южной Кореей.
  • Заявления Ким Чен Ына о возможной оккупации Южной Кореи и применении ядерного оружия на фоне усиливающихся конфликтов возбуждают общественность.
  • Северная Корея вызвала увеличение готовности южнокорейских вооруженных сил в ответ на инцидент с подрывом дорог.
  • Эскалация напряженности на полуострове становится все более вероятной, представляя серьезную угрозу для региона и международного сообщества.

Для чего Северная Корея подорвала свои участки межкорейских дорог

Как отмечает издание, Северная Корея взорвала части дорог Кенги и Донхэ к северу от военной демаркационной линии примерно в полдень.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что ужесточил наблюдение и повысил уровень готовности к возможным действиям.

Фото — m-en.yna.co.k

Позже агентство Yonhap со ссылкой на ОКШ сообщило, что после подрыва дорог северокорейские военные привлекли тяжелую технику для проведения дополнительных мероприятий.

Объединенный комитет начальников штабов подтвердил, что южнокорейские военные не пострадали и ответили огнем на действия КНДР.

На прошлой неделе Северная Корея объявила о плане "полного отделения" своей территории от Южной Кореи, отметив, что об этом решении были предупреждены американские военные, чтобы избежать "ложных оценок и случайных конфликтов."

Обе Кореи соединены автомобильными и железнодорожными путями по линии Кёнги, связывающей западный пограничный город Пхаджу с северным Кесоном, и линии Донхэ вдоль восточного побережья.

Что известно о намерениях КНДР в отношении Южной Кореи

Согласно данным журналистов, Северная Корея намерена пересмотреть свою конституцию, чтобы убрать оттуда декларируемую цель мирного объединения с Южной Кореей.

Кроме того, отмечено, что Ким хочет переопределить статус границы между двумя Кореями. Уже 7 октября он официально созовет парламентскую сессию по обсуждению этих поправок.

Как считают западные аналитики, это может привести к эскалации напряженности на полуострове.

Еще в январе Ким Чен Ын призвал изменить конституцию, чтобы Южная Корея рассматривалась как "основной враг" и что Северная Корея должна планировать "оккупацию, покорение и возвращение" Южной Корее в случае войны.

По мнению профессора изучения Северной Кореи в южнокорейском университете Кюннам Лим Юл-чула, Ким Чен Ын может использовать козырь ядерного оружия в попытках силового объединения полуострова.

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