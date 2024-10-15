КНДР підірвала дороги до Південної Кореї — що відомо

Північна Корея підірвала зі свого боку дороги, які зʼєднують країну з Південною Кореєю. Натомість у Сеулі заявили, що знали про плани КНДР.

Для чого Північна Корея підірвала свої ділянки міжкорейських доріг

Як зазначає видання, Північна Корея підірвала частини доріг Кьонгі та Донхе на північ від військової демаркаційної лінії приблизно опівдні.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що посилив спостереження та підвищив рівень готовності до можливих дій.

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Пізніше агентство Yonhap, посилаючись на ОКШ, повідомило, що після підриву доріг північнокорейські військові залучили важку техніку для проведення додаткових заходів.

Об'єднаний комітет начальників штабів підтвердив, що південнокорейські військові не постраждали та відповіли вогнем на дії КНДР.

Минулого тижня Північна Корея оголосила про план "повного відокремлення" своєї території від Південної Кореї, зазначивши, що про це рішення було попереджено американських військових, щоб уникнути "помилкових оцінок та випадкових конфліктів."

Обидві Кореї з'єднані автомобільними та залізничними шляхами по лінії Кьонгі, яка зв'язує західне прикордонне місто Пхаджу з північним Кесоном, та лінії Донхе вздовж східного узбережжя.

Що відомо про наміри КНДР щодо Південної Кореї

Згідно з даними журналістів, Північна Корея має намір перегляне свою конституцію, щоб прибрати звідти декларовану мету мирного об’єднання з Південною Кореєю.

Окрім того, вказано, що Кім хоче перевизначити статус кордону між двома Кореями. Уже 7 жовтня він офіційно скличе парламентську сесію для обговорення цих поправок.

Як вважають західні аналітики, усе це може призвести до ескалації напруженості на півострові.

Ще у січні Кім Чен Ин закликав змінити конституцію, щоб Південна Корея розглядалася як "основний ворог" і що Північна Корея повинна планувати "окупацію, підкорення та повернення" Південної Кореї в разі війни. Поширити

На переконання професора вивчення Північної Кореї в південнокорейському університеті Кюннам Лім Юл-чула, Кім Чен Ин може використати козир ядерної зброї у спробах силового об’єднання півострова.