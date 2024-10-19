КНДР знову погрожує Південній Кореї війною. Що сталося

У КНДР заявили, що нібито знайшла безпілотник Південної Кореї з ящиком листівок у районі Пхеньяна. Північна Корея пригрозила сусідній країні війною.
Головні тези:
- Північна Корея загрожує війною Південній Кореї через нібито знайдений безпілотник з ящиком листівок у районі Пхеньяна.
- Південна Корея проводить екстрені наради з питань безпеки через перспективу прямої участі Північної Кореї у війні в Україні.
- Ситуація стає все більш напруженою з поширенням військових дій Північної Кореї як справжнього виклику для регіональної безпеки.
КНДР шукає привід розпочати війну проти Південної Кореї
Речник Міноборони КНДР заявив, що ще 13 жовтня в районі Пхеньяну нібито було виявлено уламки безпілотника, схожого на літальний апарат, який Південна Корея продемонструвала на параді на честь дня збройних сил.
Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство КНДР (ЦТАК).
КНДР заявила, що ухвалила рішення про збереження стану повної бойової готовності артилерійських з'єднань та частин біля кордону.
Північна Корея нахабно попередила, що повторне порушення територіальних наземних, повітряних і водних кордонів КНДР буде розцінено як "серйозна військова провокація проти суверенітету", та пригрозила оголошенням війни.
КНДР надіслала до Росії 1,5 тис солдатів
18 жовтня розвідувальне агентство Південної Кореї підтвердило, що Північна Корея вирішила надіслати близько 10 тис військових для підтримки Росії у її війні проти України та вже почала розгортання підрозділів.
Підтвердження Національної розвідувальної служби (NIS) надійшло після того, як президент Південної Кореї Юн Сук Йоль скликав екстрену нараду з питань безпеки на тлі зростаючих припущень про те, що Північна Корея може надавати своїх солдатів для боротьби з Росією в Україні.
Після зустрічі NIS заявила, що підтвердила «початок прямої участі Північної Кореї» у війні в Україні після того, як дізналася, що війська з Півночі були перекинуті на транспортні кораблі ВМС Росії.
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