КНДР знову погрожує Південній Кореї війною. Що сталося

У КНДР заявили, що нібито знайшла безпілотник Південної Кореї з ящиком листівок у районі Пхеньяна. Північна Корея пригрозила сусідній країні війною.

КНДР шукає привід розпочати війну проти Південної Кореї

Речник Міноборони КНДР заявив, що ще 13 жовтня в районі Пхеньяну нібито було виявлено уламки безпілотника, схожого на літальний апарат, який Південна Корея продемонструвала на параді на честь дня збройних сил.

Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство КНДР (ЦТАК).

У Північній Кореї стверджують, що це нібито є "вирішальним речовим доказом" того, що Південна Корея скоїла провокацію. КНДР запевняє, що провела технічну експертизу виявленого безпілотника та дійшла висновку, що це малорозмірний безпілотник дистанційної розвідки, що належить південнокорейським військовим. Поширити

КНДР заявила, що ухвалила рішення про збереження стану повної бойової готовності артилерійських з'єднань та частин біля кордону.

Північна Корея нахабно попередила, що повторне порушення територіальних наземних, повітряних і водних кордонів КНДР буде розцінено як "серйозна військова провокація проти суверенітету", та пригрозила оголошенням війни.

КНДР надіслала до Росії 1,5 тис солдатів

18 жовтня розвідувальне агентство Південної Кореї підтвердило, що Північна Корея вирішила надіслати близько 10 тис військових для підтримки Росії у її війні проти України та вже почала розгортання підрозділів.

Підтвердження Національної розвідувальної служби (NIS) надійшло після того, як президент Південної Кореї Юн Сук Йоль скликав екстрену нараду з питань безпеки на тлі зростаючих припущень про те, що Північна Корея може надавати своїх солдатів для боротьби з Росією в Україні.