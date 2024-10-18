Перших 1,5 тис солдатів з КНДР вже потрапили до Росії

18 жовтня розвідувальне агентство Південної Кореї підтвердило, що Північна Корея вирішила надіслати близько 10 тис військових для підтримки Росії у її війні проти України та вже почала розгортання підрозділів.

КНДР надіслала до Росії 1,5 тис солдатів

Підтвердження Національної розвідувальної служби (NIS) надійшло після того, як президент Південної Кореї Юн Сук Йоль скликав екстрену нараду з питань безпеки на тлі зростаючих припущень про те, що Північна Корея може надавати своїх солдатів для боротьби з Росією в Україні.

Після зустрічі NIS заявила, що підтвердила «початок прямої участі Північної Кореї» у війні в Україні після того, як дізналася, що війська з Півночі були перекинуті на транспортні кораблі ВМС Росії.

NIS також повідомила, що підтвердила, що Пхеньян почав транспортувати свої війська спеціального призначення до Росії з 8 по 13 жовтня.

За даними NIS, приблизно 1500 північнокорейських солдатів було транспортовано під час першого етапу за допомогою чотирьох десантних кораблів-амфібій і трьох ескортних суден, що належать Росії.

Військові КНДР

Ці війська були перекинуті з районів поблизу північних міст Чонджін, Хамхунг і Мусудан до Владивостока. NIS повідомила, що очікує, що незабаром відбудеться другий етап транспортування. Поширити

Джерело в розвідці Сеула повідомило, що очікується, що Північна Корея залучить до війни в Україні загальну кількість 12 тис військових, у тому числі з найелітніших військових частин країни.

Північнокорейські війська, дислоковані в Росії, були дислоковані в різних місцях на Далекому Сході, включаючи Владивосток, Уссурійськ, Хабаровськ і Благовєщенськ, де вони зараз інтегровані з російськими військовими частинами.

За даними сеульського розвідувального агентства, їм видали російську військову форму та зброю. Крім того, також були надані фальшиві посвідчення, які видавали їх за місцевих жителів, очевидно, щоб приховати їхню участь, видаючи їх за частину російських військ.

Очікується, що після завершення адаптаційної підготовки їх відправлять на передову, за словами представників NIS. Поширити

Офіс президента Сеула заявив, що Південна Корея з самого початку уважно стежила за переміщенням військ Північної Кореї до Росії в координації зі своїми союзниками, і продовжить стежити за ситуацією та вживатиме всіх необхідних заходів на випередження.

Розгортання Північної Кореї сигналізує про серйозний розвиток військової співпраці між Москвою та Пхеньяном, окрім підозрюваної торгівлі зброєю, яку вже критикує міжнародна спільнота.

Солдати КНДР

Солдати КНДР воюватимуть за Росію проти України: що відомо

Москва і Пхеньян нещодавно налагодили тісніші стосунки, а президент Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали новий договір про партнерство, який включає положення про взаємну оборону, під час їхнього саміту в Пхеньяні в червні.

17 жовтня президент України Володимир Зеленський процитував звіти української розвідки, згідно з якими північнокорейський персонал уже розміщено на окупованих Росією українських територіях, а додаткові 10 тис військових готуються приєднатися до боротьби. Поширити

Зеленський припустив, що Росія покладається на сили Північної Кореї, щоб компенсувати свої значні втрати військ, оскільки багато молодих росіян прагнуть уникнути призову.

Після оголошення NIS генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив на пресконференції в Брюсселі, що організація підтримує «тісний контакт з усіма нашими партнерами, зокрема з Республікою Корея», щодо розвитку відносин між Північною Кореєю та Росією, але підкреслив, що Організація Північноатлантичного договору потребувала додаткового підтвердження, щоб дійти висновку.

У своїй відповіді на запит інформаційного агентства Yonhap Рютте підкреслив, що Північна Корея допомагає розпалювати агресію Росії проти України, навіть якщо вона фізично не була на полі бою, допомагаючи Москві.

Речник ЄС Пітер Стано заявив, що продовження військової підтримки з боку КНДР агресивної війни Росії проти України буде зустрінуто відповідною відповіддю.

Згідно з даними очільника ГУР Кирила Буданова, північнокорейські військові мають бути готові до бойових дій з 1 листопада.

Окрім того, зазначається, що вони будуть використовуючи російську техніку та боєприпаси.

Кирило Буданов попередив, що перший підрозділ із 2600 солдатів влада РФ направить у Курську область. Поширити

Що стосується подальших планів переміщення решти північнокорейських військ інформація поки відсутня.