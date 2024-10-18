Чи змінять солдати КНДР ситуацію на фронті ― прогноз розвідки Естонії

Як вважають естонські розвідники, поява на полі бою північнокорейських військових не зможе змінити хід війни та суттєво допомогти армії РФ під час її триваючого наступу.
Головні тези:
- КНДР та Іран мають все більше важелів впливу на Путіна.
- Ці режиму уже мають можливість використовувати Росію для реалізації власних планів.
- Україні не можна недооцінювати небезпеку, яку становитимуть солдати КНДР у складі армії РФ.
Солдати КНДР та їхня роль у війні РФ проти України
Прогноз з цього приводу озвучив очільник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.
На його переконання відправлення Північною Кореєю солдатів до Росії підтверджує той факт, що проблеми країни-агресорки РФ з підтриманням інтенсивності військової активності почали загострюватися.
Як уже згадувалося раніше, чисельність північнокорейських підрозділів може сягати 10 тисяч солдатів і наразі вони перебувають у Східному військовому окрузі Російської Федерації.
Серйозна загроза для України все-таки існує
Як вважає естонський полковник, якщо участь солдатів КНДР у боях проти України бути тривати доволі довго, то це може зіграти суттєву роль.
Антс Ківісельг звернув увагу на те, що надання військової допомоги Росії дає керівництву Північної Кореї та Ірану можливості використовувати її у своїх інтересах.
За його словами, військовослужбовці, які беруть участь у боях на території України або Російської Федерації, отримають військовий досвід, який зможуть використати проти своїх сусідів у своєму регіоні.
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