Чи змінять солдати КНДР ситуацію на фронті ― прогноз розвідки Естонії

Як вважають естонські розвідники, поява на полі бою північнокорейських військових не зможе змінити хід війни та суттєво допомогти армії РФ під час її триваючого наступу.

Солдати КНДР та їхня роль у війні РФ проти України

Прогноз з цього приводу озвучив очільник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

На його переконання відправлення Північною Кореєю солдатів до Росії підтверджує той факт, що проблеми країни-агресорки РФ з підтриманням інтенсивності військової активності почали загострюватися.

Як уже згадувалося раніше, чисельність північнокорейських підрозділів може сягати 10 тисяч солдатів і наразі вони перебувають у Східному військовому окрузі Російської Федерації.

Є також повідомлення про створення підрозділу чисельністю близько 3 тисяч осіб на базі десантно-штурмової бригади, укомплектованої північнокорейцями, яка, імовірно, в майбутньому діятиме в Курській або Брянській областях. Водночас можливе відправлення Північною Кореєю на український фронт таких сил — 3 тисячі осіб або 10 тисяч осіб — не принесе якихось суттєвих змін на полі бою , — наголосив Антс Ківісельг. Поширити

Серйозна загроза для України все-таки існує

Як вважає естонський полковник, якщо участь солдатів КНДР у боях проти України бути тривати доволі довго, то це може зіграти суттєву роль.

Антс Ківісельг звернув увагу на те, що надання військової допомоги Росії дає керівництву Північної Кореї та Ірану можливості використовувати її у своїх інтересах.

Це дає Ірану і Північній Кореї можливість вимагати від РФ ексклюзивних гарантій безпеки або технологічної інформації, яка залишалася недоступною досі і яку ці країни зможуть використати в майбутньому, — заявив він. Поширити

За його словами, військовослужбовці, які беруть участь у боях на території України або Російської Федерації, отримають військовий досвід, який зможуть використати проти своїх сусідів у своєму регіоні.