Изменят ли солдаты КНДР ситуацию на фронте ― прогноз разведки Эстонии

По мнению эстонских разведчиков, появление на поле боя северокорейских военных не сможет изменить ход войны и существенно помочь армии РФ во время ее наступления.

Солдаты КНДР и их роль в войне РФ против Украины

Прогноз по этому поводу озвучил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

По его убеждению, отправление Северной Кореей солдат в Россию подтверждает тот факт, что проблемы страны-агрессорки РФ с поддержанием интенсивности военной активности начали обостряться.

Как уже упоминалось ранее, численность северокорейских подразделений может достигать 10 тысяч солдат, и сейчас они находятся в Восточном военном округе Российской Федерации.

Есть также сообщения о создании подразделения численностью около 3 тысяч человек на базе десантно-штурмовой бригады, укомплектованной северокорейцами, которая предположительно будет в будущем действовать в Курской или Брянской областях. В то же время, возможное отправление Северной Кореей на украинский фронт таких сил — 3 тысячи человек или 10 тысяч человек — не принесет каких-либо существенных изменений на поле боя, — отметил Антс Кивисельг. Поделиться

Серьезная угроза для Украины все-таки существует

Как считает эстонский полковник, если участие солдат КНДР в боях против Украины продолжаться достаточно долго, то это может сыграть существенную роль.

Антс Кивисельг обратил внимание на то, что предоставление военной помощи России дает руководству Северной Кореи и Ирана возможности использовать ее в своих интересах.

Это дает Ирану и Северной Корее возможность требовать от РФ эксклюзивных гарантий безопасности или технологической информации, которая до сих пор оставалась недоступной и которую эти страны смогут использовать в будущем, — заявил он. Поделиться

По его словам, военнослужащие, участвующие в боях на территории Украины или Российской Федерации, получат военный опыт, который могут использовать против своих соседей в своем регионе.