Изменят ли солдаты КНДР ситуацию на фронте ― прогноз разведки Эстонии

По мнению эстонских разведчиков, появление на поле боя северокорейских военных не сможет изменить ход войны и существенно помочь армии РФ во время ее наступления.
Главные тезисы
- КНДР и Иран имеют все больше рычагов влияния на Путина.
- Эти режимы уже могут использовать Россию для реализации собственных планов.
- Украине нельзя недооценивать опасность, которую будут представлять солдаты КНДР в составе армии РФ.
Солдаты КНДР и их роль в войне РФ против Украины
Прогноз по этому поводу озвучил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.
По его убеждению, отправление Северной Кореей солдат в Россию подтверждает тот факт, что проблемы страны-агрессорки РФ с поддержанием интенсивности военной активности начали обостряться.
Как уже упоминалось ранее, численность северокорейских подразделений может достигать 10 тысяч солдат, и сейчас они находятся в Восточном военном округе Российской Федерации.
Серьезная угроза для Украины все-таки существует
Как считает эстонский полковник, если участие солдат КНДР в боях против Украины продолжаться достаточно долго, то это может сыграть существенную роль.
Антс Кивисельг обратил внимание на то, что предоставление военной помощи России дает руководству Северной Кореи и Ирана возможности использовать ее в своих интересах.
По его словам, военнослужащие, участвующие в боях на территории Украины или Российской Федерации, получат военный опыт, который могут использовать против своих соседей в своем регионе.
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