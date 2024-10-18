Изменят ли солдаты КНДР ситуацию на фронте ― прогноз разведки Эстонии
Категория
Украина
Дата публикации

Изменят ли солдаты КНДР ситуацию на фронте ― прогноз разведки Эстонии

армия КНДР
Read in English
Читати українською
Источник:  ERR

По мнению эстонских разведчиков, появление на поле боя северокорейских военных не сможет изменить ход войны и существенно помочь армии РФ во время ее наступления.

Главные тезисы

  • КНДР и Иран имеют все больше рычагов влияния на Путина.
  • Эти режимы уже могут использовать Россию для реализации собственных планов.
  • Украине нельзя недооценивать опасность, которую будут представлять солдаты КНДР в составе армии РФ.

Солдаты КНДР и их роль в войне РФ против Украины

Прогноз по этому поводу озвучил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

По его убеждению, отправление Северной Кореей солдат в Россию подтверждает тот факт, что проблемы страны-агрессорки РФ с поддержанием интенсивности военной активности начали обостряться.

Как уже упоминалось ранее, численность северокорейских подразделений может достигать 10 тысяч солдат, и сейчас они находятся в Восточном военном округе Российской Федерации.

Есть также сообщения о создании подразделения численностью около 3 тысяч человек на базе десантно-штурмовой бригады, укомплектованной северокорейцами, которая предположительно будет в будущем действовать в Курской или Брянской областях. В то же время, возможное отправление Северной Кореей на украинский фронт таких сил — 3 тысячи человек или 10 тысяч человек — не принесет каких-либо существенных изменений на поле боя, — отметил Антс Кивисельг.

Серьезная угроза для Украины все-таки существует

Как считает эстонский полковник, если участие солдат КНДР в боях против Украины продолжаться достаточно долго, то это может сыграть существенную роль.

Антс Кивисельг обратил внимание на то, что предоставление военной помощи России дает руководству Северной Кореи и Ирана возможности использовать ее в своих интересах.

Это дает Ирану и Северной Корее возможность требовать от РФ эксклюзивных гарантий безопасности или технологической информации, которая до сих пор оставалась недоступной и которую эти страны смогут использовать в будущем, — заявил он.

По его словам, военнослужащие, участвующие в боях на территории Украины или Российской Федерации, получат военный опыт, который могут использовать против своих соседей в своем регионе.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зачем Путину солдаты КНДР. Аналитики раскрыли реальную причину
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Не только оружие и солдаты. КНДР передала России рабочих для заводов
Владимир Зеленский
Не только оружие и солдаты. КНДР передала России рабочих для заводов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Буданов заявил о подготовке 11 тысяч солдат КНДР к войне против Украины
Буданов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?