Буданов заявил о подготовке 11 тысяч солдат КНДР к войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Буданов заявил о подготовке 11 тысяч солдат КНДР к войне против Украины

Буданов
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Источник:  The War Zone

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов предупредил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку к войне против Украины на востоке России.

Главные тезисы

  • Солдаты КНДР будут использовать на фронте российскую технику и боеприпасы.
  • По всей вероятности, сначала их бросят в Курскую область, где продолжается наступление Сил обороны Украины.
  • Власти Украины обращаются к союзникам с просьбой поддержать страну в контексте растущей угрозы со стороны РФ и Северной Кореи.

Солдаты КНДР будут воевать против Украины в рядах армии РФ

Согласно данным главы ГУР, северокорейские военные должны быть готовы к боевым действиям с 1 ноября.

Кроме того, указано, что они будут использовать российскую технику и боеприпасы.

Кирилл Буданов предупредил, что первое подразделение из 2600 солдат власти РФ направят в Курскую область.

Что касается дальнейших планов перемещения остальных северокорейских войск, информация пока отсутствует.

У нас сейчас нет полной картины, — объяснил шеф украинской разведки.

КНДР усиливает свое участие в войне РФ против Украины

Еще 8 октября власти Южной Кореи публично предупредили, что режим Ким Чен Ына, с высокой вероятностью, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину, чтобы она воевала на стороне страны-агрессорки РФ.

Впоследствии американский Институт изучения войны заявил, что несколько тысяч солдат КНДР проходят подготовку в РФ, их могут перебросить в Украину.

13 октября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав военных сил.

На этом фоне он попросил союзников усилить поддержку Украины.

14 октября в своем вечернем обращении Владимир Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи.

16 октября Зеленский добавил, что Северная Корея поставляет России людей, которые должны работать на российских заводах.

По словам украинского лидера, диктатор Путин планирует привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи в войну против Украины.

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