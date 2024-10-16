КНДР заявила о готовности к "священной войне"
Категория
Мир
Дата публикации

КНДР заявила о готовности к "священной войне"

армия КНДР
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Источник:  online.ua

Команда северокорейского диктатора Ким Чен Ина утверждает, что смогла мобилизовать 1,4 млн граждан, якобы "очень желающих" воевать в "священной войне" против Южной Кореи.

Главные тезисы

  • Режим Ким Чен Ына всячески пытается запугать Южную Корею.
  • После подрыва дорог в Южную Корею северокорейские военные угрожают началом войны.

КНДР снова пугает войной Южную Корею

Режим Ким Чен Ына продолжает лгать собственному народу о том, что Южная Корея якобы желает войны.

В случае войны уничтожится Республика Корея (Южная Корея — ред.). Она хочет войны, и мы с удовольствием уничтожим ее... — сказано в заявлении Корейского центрального информационного агентства.

Кроме того, утверждается, что за последние два дня в общегосударственном масштабе более 1,4 млн. руководящих работников Союза молодежи и молодых людей изъявили “горячее желание” вступить и вернуться в Народную армию".

Официальный Пхеньян снова начал прибегать к публичным угрозам, чтобы попытаться запугать Южную Корею.

Вся страна переполнена желанием уничтожить корейский мусор, нарушающий суверенитет и безопасность нашей священной республики… Горячая страсть молодежи к вступлению в армию является ярким проявлением жгучей ненависти и мстительности представителей нового поколения, готовых срывать оружием наказания непременно повлиять на войну, и разорвать плохую связь с ними, — сказано в официальном заявлении.

КНДР подорвала дороги в Южную Корею

Об этом стало известно 15 октября. Как оказалось, Северная Корея взорвала со своей стороны дороги, соединяющие страну с Южной Кореей.

Официальный Сеул утверждает, что знал о планах КНДР.

Как удалось узнать журналистам, Северная Корея взорвала части дорог Кёнги и Донхэ к северу от военной демаркационной линии примерно в полдень.

Фото — m-en.yna.co.k

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что ужесточил наблюдение и повысил уровень готовности к возможным действиям.

Позже агентство Yonhap со ссылкой на ОКШ сообщило, что после подрыва дорог северокорейские военные привлекли тяжелую технику для проведения дополнительных мероприятий.

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