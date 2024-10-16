КНДР заявила о готовности к "священной войне"

Команда северокорейского диктатора Ким Чен Ина утверждает, что смогла мобилизовать 1,4 млн граждан, якобы "очень желающих" воевать в "священной войне" против Южной Кореи.
Главные тезисы
- Режим Ким Чен Ына всячески пытается запугать Южную Корею.
- После подрыва дорог в Южную Корею северокорейские военные угрожают началом войны.
КНДР снова пугает войной Южную Корею
Режим Ким Чен Ына продолжает лгать собственному народу о том, что Южная Корея якобы желает войны.
Кроме того, утверждается, что за последние два дня в общегосударственном масштабе более 1,4 млн. руководящих работников Союза молодежи и молодых людей изъявили “горячее желание” вступить и вернуться в Народную армию".
Официальный Пхеньян снова начал прибегать к публичным угрозам, чтобы попытаться запугать Южную Корею.
КНДР подорвала дороги в Южную Корею
Об этом стало известно 15 октября. Как оказалось, Северная Корея взорвала со своей стороны дороги, соединяющие страну с Южной Кореей.
Официальный Сеул утверждает, что знал о планах КНДР.
Как удалось узнать журналистам, Северная Корея взорвала части дорог Кёнги и Донхэ к северу от военной демаркационной линии примерно в полдень.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что ужесточил наблюдение и повысил уровень готовности к возможным действиям.
Позже агентство Yonhap со ссылкой на ОКШ сообщило, что после подрыва дорог северокорейские военные привлекли тяжелую технику для проведения дополнительных мероприятий.
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