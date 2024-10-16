План победы Украины. Что на самом деле Зеленский предложил Западу

По словам главы государства Владимира Зеленского, в рамках Плана победы Украины он предложил союзникам разместить на украинской территории стратегический неядерный пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты от России в будущем.

Украина хочет получить гарантии безопасности

Как отметил украинский лидер, именно сдерживание является третьим пунктом "Плана победы".

Владимир Зеленский также впервые официально подтвердил, что к этому пункту есть секретное приложение.

С ними уже ознакомились ближайшие союзники Украины, а именно Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Италия и Германия.

По мнению главы государства, российское руководство агрессивно действует только тогда, когда убеждено, что не получит адекватного разрушительного ответа.

Когда Россия знает, что ответ будет, и понимает, какой это будет ответ, они выбирают переговоры и стабильное сосуществование даже со стратегическими противниками. Владимир Зеленский Президент Украины

Детали предложения Зеленского

Глава государства уточнил, что он и его команда предлагают разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет.

Владимир Зеленский настаивает на том, что он должен быть достаточным для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России, а также сократит вариативность действий России до следующих перспектив:

или присоединиться к честному дипломатическому процессу для справедливого завершения войны,

или гарантированно упустить возможность продолжать агрессивную войну в результате применения Украиной предоставленного пакета сдерживания в соответствии с определенными военными целями.

То есть пакет сдерживания — это факт, что Россия либо идет в дипломатию, либо идет… к потере ее машины войны. Мир благодаря силе, — объяснил украинский лидер. Поделиться

По мнению Зеленского, это предложение можно обеспечить, в частности, финансированием в рамках уже заключенных договоров безопасности с партнерами и определенных объемов финансовой поддержки.