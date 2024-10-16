План перемоги України. Що насправді Зеленський запропонував Заходу

За словами глави держави Володимира Зеленського, у межах “Плану перемоги України” він запропонував союзникам розмістити на українській території стратегічний неядерний пакет стримування, який буде достатнім для захисту від Росії у майбутньому.

Україна хоче отримати гарантії безпеки

Як зазначив український лідер, саме стримування є третім пунктом “Плану перемоги”.

Володимир Зеленський також вперше офіційно підтвердив, що до цього пункту є таємний додаток.

З ними уже ознайомилися найближчі союзники України, а саме Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Італія та Німеччина.

На переконання глави держави, російське керівництво агресивно діє лише тоді, коли переконане, що не отримає адекватної руйнівної відповіді.

Коли Росія знає, що відповідь буде, і розуміє, яка це буде відповідь, вони обирають переговори та стабільне співіснування навіть зі стратегічними противниками. Володимир Зеленський Президент України

Деталі пропозиції Зеленського

Глава держави уточнив, що він та його команда пропонують розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування.

Володимир Зеленський наполягає на тому, що він має бути достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії , а також скоротить варіативність дій Росії до таких перспектив:

або приєднатись до чесного дипломатичного процесу для справедливого завершення війни,

або гарантовано втратити можливість продовжувати агресивну війну внаслідок застосування Україною наданого пакету стримування згідно з визначеними військовими цілями.

Тобто пакет стримування — це факт, що Росія або йде в дипломатію, або йде… до втрати її машини війни. Мир завдяки силі, — пояснив український лідер. Поширити

На переконання Зеленського, цю пропозицію можна забезпечити, зокрема, фінансуванням у межах уже укладених безпекових угод із партнерами та визначених обсягів фінансової підтримки.