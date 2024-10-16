КНДР заявила про готовність до "священної війни"

Команда північнокорейського диктатора Кім Чен Ина стверджує, що змогла мобілізувати 1,4 млн громадян, які нібито “дуже хочуть” воювати у "священній війні" проти Південної Кореї.
Головні тези:
- Режим Кім Чен Ина всіляко намагається залякати Південну Корею.
- Після підриву доріг до Південної Кореї північнокорейські військові погрожують початком війни.
КНДР знову лякає війною Південну Корею
Режим Кім Чен Ина продовжує брехати власному народу, що Південна Корея нібито бажає війни.
Окрім того, стверджується, що протягом останніх двох днів у загальнодержавному масштабі понад 1,4 млн. керівних працівників Спілки молоді та молодих людей виявили “палке бажання” вступити й повернутися до Народної армії".
Офіційний Пхеньян знову почав вдаватися до публічних погроз, щоб спробувати залякати Південну Корею.
КНДР підірвала дороги до Південної Кореї
Про це стало відомо 15 жовтня. Як виявилося, Північна Корея підірвала зі свого боку дороги, які зʼєднують країну з Південною Кореєю.
Офіційний Сеул стверджує, що знав про плани КНДР.
Як вдалося дізнатися журналістам, Північна Корея підірвала частини доріг Кьонгі та Донхе на північ від військової демаркаційної лінії приблизно опівдні.
Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що посилив спостереження та підвищив рівень готовності до можливих дій.
Пізніше агентство Yonhap, посилаючись на ОКШ, повідомило, що після підриву доріг північнокорейські військові залучили важку техніку для проведення додаткових заходів.
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